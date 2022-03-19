З початку широкомасштабного вторгнення Росії, яке відбулось 24 лютого, українські військові вбили вже п'ятьох російських генералів. Таку кількість генералів, лише за три тижні, Росія не втрачала навіть під час Другої світової війни.

Про це розповів радник очільника МВС Вадим Денисенко у прямому етері телемарафону UAразом.

Денисенко заявив, що 18 березня українські захисники укотре знищили командний пункт російських загарбників, які розташувались у Чорнобаївці (Херсонська область).

Разом зі звичайними військовими там загинув і генерал російської армії. Вже п’ятий за ліком від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як зазначив Денисенко, війська РФ або зовсім не мають зв’язку з командуванням, або ж вважають себе безсмертними, адже це вже вшосте вони висаджують свої війська на аеродромі Чорнобаївки і вшосте ЗСУ знищують їх там.

“Потрібно сказати, що вчора у Чорнобаївці ми знищили вже п’ятого генерала. Це був генерал-лейтенант Андрій Мордвічев, який був керівником армійців, що відповідали за ситуацію на Донбасі. Це дуже важливий момент”, – наголосив радник глави МВС.

Він також зауважив, що навіть під час Другої світової війни СРСР не втратив п’ятьох своїх генералів лише за три тижні з початку бойових дій. Водночас Денисенко додав, що не проти, аби окупанти продовжували висаджуватись у Чорнобаївці.