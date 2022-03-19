Про це розповів радник очільника МВС Вадим Денисенко у прямому етері телемарафону UAразом.
Денисенко заявив, що 18 березня українські захисники укотре знищили командний пункт російських загарбників, які розташувались у Чорнобаївці (Херсонська область).
Разом зі звичайними військовими там загинув і генерал російської армії. Вже п’ятий за ліком від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Як зазначив Денисенко, війська РФ або зовсім не мають зв’язку з командуванням, або ж вважають себе безсмертними, адже це вже вшосте вони висаджують свої війська на аеродромі Чорнобаївки і вшосте ЗСУ знищують їх там.
“Потрібно сказати, що вчора у Чорнобаївці ми знищили вже п’ятого генерала. Це був генерал-лейтенант Андрій Мордвічев, який був керівником армійців, що відповідали за ситуацію на Донбасі. Це дуже важливий момент”, – наголосив радник глави МВС.
Він також зауважив, що навіть під час Другої світової війни СРСР не втратив п’ятьох своїх генералів лише за три тижні з початку бойових дій. Водночас Денисенко додав, що не проти, аби окупанти продовжували висаджуватись у Чорнобаївці.
- Нагадаємо, в Україні ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку армії загарбників, полковника Сергія Сухарєва. Саме він у 2014 році отримав та виконав наказ штурмувати Іловайськ під час виходу українських воїнів із котла.
- Також українські захисники укотре завдали удар по аеродрому поблизу Херсона (Чорнобаївка) знищивши російську військову техніку.