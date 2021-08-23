Представники ісламістського руху “Талібан” заявили, що евакуацію з Кабула необхідно завершити до 31 серпня. Цей термін не продовжуватимуть.

Про це повідомляє BBC з посиланням на представників руху.

Спікер “Талібану” Сухаїл Шахін заявив, що 31 серпня є червоною лінією, яку раніше озвучував президент США Джо Байден. Йшлося про кінцеву дату виведення військ США ще до того, як таліби захопили владу в Афганістані.

“Талібан” вважає, що продовження цього терміну буде означати продовження окупації Афганістану. Представники руху попереджають про “наслідки”, якщо евакуація затягнеться.

Водночас тисячі афганців та іноземців все ще сподіваються залишити країну. Після захоплення Кабула талібами комерційні рейси з Афганістану припинилися, а в аеропорту панують хаос і відчай. За цей час на території та поблизу летовища загинули понад 20 людей.

Вранці 23 серпня сталася нова перестрілка, повідомили у Twitter збройні сили Німеччини. Однак не повідомляється, хто саме відкрив вогонь поблизу північних воріт міжнародного аеропорту Кабула.

Heute Morgen um 04.13Uhr MESZ kam es am North Gate des Flughafens #Kabul zu einem Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verwundet. pic.twitter.com/4FLILE1NVA — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23, 2021

За даними агентства Reuters, внаслідок перестрілки загинув співробітник сил безпеки Афганістану. Ще троє його колег отримали поранення. У перестрілці брали участь військові США і Німеччини.

Нагадаємо, що американські військові вирішили тимчасово закрити аеропорт Кабула через загрозу теракту з боку ІДІЛ-Х (Ісламська Держава Іраку і Леванту – Провінція Хорасан).

У Держдепі США повідомили, що аеропорт буде закритий протягом 48 годин, повідомляє інформаційне агентство Афганістану Khaama Press.