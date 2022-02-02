Про це повідомляє La Prensa Latina.
Так, лікарка Малалай Файзі стала очільницею спеціалізованого пологового будинку у Кабулі, а лікарка Аріан очолила клініку гінекології, що підпорядковується кабульському медичному університету.
Як зазначив речник міністерства охорони здоров’я Джавід Хазхір це “безпрецедентний момент” у політиці Талібану, оскільки під час їхнього попереднього режиму (1996-2001) жінок позбавили багатьох прав і свобод. Громадські діячі з цією позицією частково згодні.
“Ми можемо сказати, що це хороший крок уряду Талібану. Та жінки потрібні не тільки в галузі охорони здоров’я, а й в інших секторах. Адже вони можуть служити країні на одному рівні з чоловіками”, – зазначила громадська активістка Діба Фархаманд.
Також Фархаманд підкреслила, що не зважаючи на ці призначення, таліби й надалі продовжують ігнорувати права на працю та освіту мільйонів афганських жінок і дівчат.
- Нагадаємо, Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена назвала одну з умов визнання легітимності Талібану, який у серні 2021 року захопив Афганістан.
- Раніше в Осло (Норвегія) була запланована перша зустріч талібів із західними чиновниками. Основною темою переговорів була гуманітарна допомога для Афганістану.