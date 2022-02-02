Вперше після військового захоплення влади в Афганістані Талібан назначив жінок на керуючі посади.

Про це повідомляє La Prensa Latina.

Так, лікарка Малалай Файзі стала очільницею спеціалізованого пологового будинку у Кабулі, а лікарка Аріан очолила клініку гінекології, що підпорядковується кабульському медичному університету.

Як зазначив речник міністерства охорони здоров’я Джавід Хазхір це “безпрецедентний момент” у політиці Талібану, оскільки під час їхнього попереднього режиму (1996-2001) жінок позбавили багатьох прав і свобод. Громадські діячі з цією позицією частково згодні.

“Ми можемо сказати, що це хороший крок уряду Талібану. Та жінки потрібні не тільки в галузі охорони здоров’я, а й в інших секторах. Адже вони можуть служити країні на одному рівні з чоловіками”, – зазначила громадська активістка Діба Фархаманд.

Також Фархаманд підкреслила, що не зважаючи на ці призначення, таліби й надалі продовжують ігнорувати права на працю та освіту мільйонів афганських жінок і дівчат.