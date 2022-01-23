Цими днями в Осло (Норвегія) відбудеться перша зустріч талібів із західними чиновниками. Основною темою переговорів буде гуманітарна допомога для Афганістану.

Про це повідомляє німецька державна радіостанція та телеканал DW.

Представники радикального ісламістського руху “Талібан” прибули у столицю Норвегії вночі 22 січня. Протягом трьох днів, які планують провести в Осло, вони зустрінуться з західними чиновниками та представниками афганського громадянського суспільства в еміграції.

Такий візит буде першою офіційною зустріччю талібів із західними чиновниками після захоплення влади в Афганістані у серпні 2021 року. До Осло прибули 15 представників руху “Талібан” на чолі с головою МЗС талібського уряду Аміром Ханом Муттакі. З Афганістану вони прибули літаком, який організували в уряді Норвегії.

У Осло талібів чекає зустріч з представниками Норвегії, Європейського союзу, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та США. Проте, всупереч першим офіційним перемовинам, у МЗС Норвегії вже попередили, що ця подія не означає “легітимізацію чи визнання талібів”. Як відомо, офіційно владу “Талібану” досі не признали у жодній країні.

Окрім зустрічі з чиновниками, талібів очікує зустріч з представниками громадянського суспільства Афганістану, серед яких будуть жінки-лідерки та журналісти.

У державному департаменті США також прокоментували майбутню зустріч з “Талібаном”, заявивши, що серед тем, які потрібно обговорити, будуть: формування представницької політичної системи, гуманітарні та економічні кризи, питання безпеки та боротьби з тероризмом, права людей, доступна освіта для дівчат і жінок.

Речник руху “Талібан” Забіхулла Муджхад поспішив запевнити, що новий уряд Афганістану зробив все “для задоволення вимог Заходу”. Він сподівається, що дипломатія допоможе зміцнити відносини з Європою і перетворити “атмосферу війни на мир”.

Попри те, що жодна країна досі не визнала талібів владою в Афганістані, представники “Талібану” були з офіційними візитами у Росії, Ірані, Катарі, Пакистані, Китаї та Туркменістані.

Країни Заходу побоюються визнавати владу “Талібану”, адже пам’ятають, яку жорстокість вони проявляли до людей, коли були при владі в період з 1996 по 2001 роки. Проте, наразі мільйони звичайних афганців потребують допомоги:

“Саме тому, 21 січня 2022 року Євросоюз відправив до Афганістану своїх представників, щоб допомогти провести операцію по наданню гуманітарної допомоги. Хочу зазначити, що ця операція в жодному разі не повинна вважатись як визнання режиму “Талібан”, – підкреслив офіційний представник ЄС із питань зовнішньої політики Петер Стано.