Про це повідомляє німецька державна радіостанція та телеканал DW.
Представники радикального ісламістського руху “Талібан” прибули у столицю Норвегії вночі 22 січня. Протягом трьох днів, які планують провести в Осло, вони зустрінуться з західними чиновниками та представниками афганського громадянського суспільства в еміграції.
Такий візит буде першою офіційною зустріччю талібів із західними чиновниками після захоплення влади в Афганістані у серпні 2021 року. До Осло прибули 15 представників руху “Талібан” на чолі с головою МЗС талібського уряду Аміром Ханом Муттакі. З Афганістану вони прибули літаком, який організували в уряді Норвегії.
У Осло талібів чекає зустріч з представниками Норвегії, Європейського союзу, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та США. Проте, всупереч першим офіційним перемовинам, у МЗС Норвегії вже попередили, що ця подія не означає “легітимізацію чи визнання талібів”. Як відомо, офіційно владу “Талібану” досі не признали у жодній країні.
Окрім зустрічі з чиновниками, талібів очікує зустріч з представниками громадянського суспільства Афганістану, серед яких будуть жінки-лідерки та журналісти.
У державному департаменті США також прокоментували майбутню зустріч з “Талібаном”, заявивши, що серед тем, які потрібно обговорити, будуть: формування представницької політичної системи, гуманітарні та економічні кризи, питання безпеки та боротьби з тероризмом, права людей, доступна освіта для дівчат і жінок.
Речник руху “Талібан” Забіхулла Муджхад поспішив запевнити, що новий уряд Афганістану зробив все “для задоволення вимог Заходу”. Він сподівається, що дипломатія допоможе зміцнити відносини з Європою і перетворити “атмосферу війни на мир”.
Попри те, що жодна країна досі не визнала талібів владою в Афганістані, представники “Талібану” були з офіційними візитами у Росії, Ірані, Катарі, Пакистані, Китаї та Туркменістані.
Країни Заходу побоюються визнавати владу “Талібану”, адже пам’ятають, яку жорстокість вони проявляли до людей, коли були при владі в період з 1996 по 2001 роки. Проте, наразі мільйони звичайних афганців потребують допомоги:
“Саме тому, 21 січня 2022 року Євросоюз відправив до Афганістану своїх представників, щоб допомогти провести операцію по наданню гуманітарної допомоги. Хочу зазначити, що ця операція в жодному разі не повинна вважатись як визнання режиму “Талібан”, – підкреслив офіційний представник ЄС із питань зовнішньої політики Петер Стано.
- Нагадаємо, що Організація Об’єднаних Націй планує виплатити майже 6 млн доларів представникам терористичної організації “Талібан”, які захопили владу в Афганістані. У такий спосіб ООН хоче убезпечити свою роботу на території країни.
- Також повідомлялось, що уряд Талібану ввів нові обмеження для жінок в Афганістані, заборонивши їм зніматися у телевізійних драмах.
- Раніше представники уряду Афганістану, члени терористичної організації “Талібан”, провели першу міжнародну зустріч в Москві (Росія). Вони просили країни світу надати афганському народу гуманітарну допомогу.