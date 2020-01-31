У мережі опублікували аудіозапис, де глава Служби безпеки України Іван Баканов каже екс-голові ДБР Роману Трубі, що не читає Facebook.

Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Згідно з опублікованою інформацією, розмова Труби з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим відбулася 6 вересня 2019 року.

Діалог виглядав наступним чином:

Труба: Журналісти збирають про Вас інформацію, так? Яка могла б викликати якийсь резонанс?

Баканов: У мене в принципі приховувати нема чого.

Труба: Бачите, у нас, на жаль, суспільство зараз таке, що їм не потрібна ефективність якась, їм потрібно знайти недоліки, або щось, що може викликати якийсь резонанс.

Баканов: Я спокійно до цього ставлюся в принципі. Я і не читаю інтернет.

Труба: А ви не читаєте спеціально там фейсбук, чи інтернет.

Баканов: Так. А там немає правди. Ну, якщо є якась важлива політична подія, то ти заходиш і читаєш, а там про те, хто що робить… Дивіться, в чому полягає проблема. Журналісти часто використовуються як елемент такого морально-психологічного, будь-якого іншого тиску…