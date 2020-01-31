Запис опублікував Telegram-канал “Трубу прорвало”.
Згідно з опублікованою інформацією, розмова Труби з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим відбулася 6 вересня 2019 року.
Діалог виглядав наступним чином:
Труба: Журналісти збирають про Вас інформацію, так? Яка могла б викликати якийсь резонанс?
Баканов: У мене в принципі приховувати нема чого.
Труба: Бачите, у нас, на жаль, суспільство зараз таке, що їм не потрібна ефективність якась, їм потрібно знайти недоліки, або щось, що може викликати якийсь резонанс.
Баканов: Я спокійно до цього ставлюся в принципі. Я і не читаю інтернет.
Труба: А ви не читаєте спеціально там фейсбук, чи інтернет.
Баканов: Так. А там немає правди. Ну, якщо є якась важлива політична подія, то ти заходиш і читаєш, а там про те, хто що робить… Дивіться, в чому полягає проблема. Журналісти часто використовуються як елемент такого морально-психологічного, будь-якого іншого тиску…
- 23 грудня були опубліковані записи розмов Труби та заступника голови Офісу Президента України Андрія Смирнова, з яких випливає, що керівництво ОПУ могло вимагати від ДБР тиснути на колишнього суддю Миколу Чауса, в справі про екстрадицію якого фігурує Петро Порошенко.
- Також на записах заступник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Смирнов погрожував “розібратися” з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.