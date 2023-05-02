Про це театр повідомив у Facebook.
Олімпіада стартувала 15 квітня та триватиме до 1 липня. Українські митці підтвердили участь 4 місяці тому та мали виступити з виставами “Кар’єра Артуро Уї” (п’єса Бертольта Брехта) та “Калігула” (за твором Альбера Камю).
Організатори заходу тоді заявляли, що у програмі не було заявлено російських учасників.
“В листі до організаторів від 19 січня 2023 року наш театр іще раз повідомив про нашу непохитну позицію й наголосив, що заклики до пошуку “діалогу без політики” та відновленню “зруйнованих мостів” з російськими митцями є абсолютно неприйнятним”, — наголосили у дописі театру.
Пізніше програму доповнили виставою “REX”, де у постановці було задіяно художнього керівника Александринського театру Валерія Фокіна. Ще у межах заходу відбувся показ кінофільму Фокіна “Петрополіс”, де головну роль виконав російський актор Антон Шагін. Ця особа підтримує війну Росії проти України.
У театрі наголосили, що не братимуть участь в олімпіаді. Актори вирішили сфокусувати увагу на підготоці до участі у декількох інших міжнародних фестивалях в Європі.
“Наш театр щиро прагнув доєднатися до великої світової театральної події та провів велику роботу з підготовки показу українських вистав у Будапешті, але ми не можемо погодитися з сумнівним “сусідством” у програмі Театральної Олімпіади”, — заявили в інституції.
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