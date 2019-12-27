Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що можливий імпічмент американського лідера Дональда Трампа не матиме "довготривалого негативного ефекту" для нашої країни.

Про це він сказав в інтерв’ю KyivPost.

Він зазначив, що у Вашингтоні існує певний “запас доброї волі і поваги” до України з боку США.

“Я не думаю, що це (імпічмент – ред.) матиме тривалий шкідливий ефект на відносини США та України. Я так кажу, тому що, незважаючи на всі удари і незважаючи на всі протиріччя, існує запас доброї волі та поваги до України в Сполучених Штатах і особливо у Вашингтоні”, – сказав дипломат.

Він нагадав, що тільки за останні тижні США ввели санкції проти російського трубопроводу “Північний потік-2”, а також збільшили військову допомогу Україні з 250 до 300 мільйонів доларів.