Про це він сказав в інтерв’ю KyivPost.
Він зазначив, що у Вашингтоні існує певний “запас доброї волі і поваги” до України з боку США.
“Я не думаю, що це (імпічмент – ред.) матиме тривалий шкідливий ефект на відносини США та України. Я так кажу, тому що, незважаючи на всі удари і незважаючи на всі протиріччя, існує запас доброї волі та поваги до України в Сполучених Штатах і особливо у Вашингтоні”, – сказав дипломат.
Він нагадав, що тільки за останні тижні США ввели санкції проти російського трубопроводу “Північний потік-2”, а також збільшили військову допомогу Україні з 250 до 300 мільйонів доларів.
- 18 грудня стало відомо, що Вільям Тейлор протягом місяця залишить посаду тимчасового повіреного у справах Сполучених штатів Америки в Україні.
- Сенатор від штату Нью-Джерсі Роберт Менендес закликав Держсекретаря Майка Помпео продовжити повноваження тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.