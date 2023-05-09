Вчора, 8 травня, у Станіславі на території Херсонської області телеком-провайдери потрапили під ворожий обстріл.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Вчора російські терористи обстрілювали Південь з авіації. Тим часом команда місцевого провайдера відновлювала зв’язок у Станіславі. Від обстрілу постраждали цивільні та авто телекомівців.

Федоров зазначив, що взимку команда провайдерів пройшла курси з тактичної медицини, тому постраждалі не розгубилися і швидко надали першу допомогу пораненій жінці.

“На щастя, взимку команда провайдерів пройшла курси з тактичної медицини. Тому не розгубилася і швидко надала першу допомогу пораненій жінці”, – йдеться в повідомленні.

Він також подякував українським зв’язківцям за працю та щоденний ризик життям, аби українці завжди залишалися на зв’язку.