Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Вчора російські терористи обстрілювали Південь з авіації. Тим часом команда місцевого провайдера відновлювала зв’язок у Станіславі. Від обстрілу постраждали цивільні та авто телекомівців.
Федоров зазначив, що взимку команда провайдерів пройшла курси з тактичної медицини, тому постраждалі не розгубилися і швидко надали першу допомогу пораненій жінці.
“На щастя, взимку команда провайдерів пройшла курси з тактичної медицини. Тому не розгубилася і швидко надала першу допомогу пораненій жінці”, – йдеться в повідомленні.
Він також подякував українським зв’язківцям за працю та щоденний ризик життям, аби українці завжди залишалися на зв’язку.
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