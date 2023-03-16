За даними Інституту вивчення війни, загальний темп російських атак в Україні знизився. Більш того, найімовірніше, що наступ вагнерівців на місто Бахмут наближається до своєї кульмінації.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Аналітики зауважили, що 15 березня представник Сил оборони Таврійського спрямування Олексій Дмитрашківський повідомив, що протягом останнього тижня російські наступальні дії значно скоротилися

Він додав, що щоденні наземні атаки росіян зменшились з 90-100 атак на добу до 20-29.

Дмитрашківський повідомив, що російські війська дещо втратили наступальний потенціал через значні втрати живої сили та техніки.

“Заяви Дмитрашківського узгоджуються із загальним спостереженням ISW щодо темпів російських операцій на всій лінії фронту в Україні. Російська наступальна операція в Луганській області, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вона ще не кульмінувала, хоча Росія перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій”, – зауважили експерти.

В ISW додали, що війська РФ зуміли досягти лише мінімальних тактичних успіхів вздовж всієї лінії фронту на Луганщині за останні тижні. Своєю чергою ЗСУ, ймовірно, здійснили контратаки та поверну лили частину територій в Луганській області.

Крім того, схоже, що загальний наступ найманців ПВК “Вагнер” на Бахмут наближається до кульмінації.

Українські військові джерела відзначають помітне зменшення кількості атак у Бахмуті та навколо нього, особливо за останні кілька днів.

Очільник вагнерівців Євгеній Пригожин нещодавно наголосив, що через нестачу боєзапасів їм важко проводити атаки та оточити Бахмут.

Пригожин стверджував, що вагнерівці захопили Залізянське – невеличке сільське поселення за 9 км на північний захід від Бахмута на східній стороні траси E40 Бахмут-Слов’янськ.

На думку аналітиків, це вказує на те, що ПВК “Вагнер”, ймовірно, проводить опортуністичні локалізовані атаки на населені пункти на північ від Бахмута, які є невеликими і їх відносно легше окупувати.

“Останні досягнення вагнерівців на північ від Бахмута свідчать про те, що жива сила, артилерія, і втрати техніки в боях за Бахмут, ймовірно, обмежать здатність ПВК “Вагнер” завершити близьке оточення Бахмута або отримати значні території в боях за міські райони. Захоплення Залізянського та інших подібних невеликих містечок на північ від Бахмута та на схід від шосе E40 навряд чи допоможуть вагнерівцям захопити сам Бахмут або отримати інші значні з оперативної точки зору досягнення. Тому ймовірно, що наступ Вагнера на Бахмут все більше наближається до кульмінації”, – дійшли висновку експерти.

В ISW наголосили, що. найймовірніше, війська РФ доведеться залучити значні резерви, якщо вони хочуть запобігти цій кульмінації.

“Можливо, їм це вдасться, оскільки ISW спостерігала елементи російських повітряно-десантних полків у Бахмуті та його околицях, які, здається, на цей час не дуже залучені до бойових дій. Росіяни також можуть застосувати елементи інших звичайних підрозділів, включно з, можливо, 2-ю мотострілецькою дивізією або підрозділами, залученими з інших місць на театрі дій. Але, здається, наступу виключно вагнерівців буде недостатньо для захоплення Бахмута. Російські сили не ведуть активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках фронту, і оскільки темпи операцій на критичних ділянках фронту сповільнюються, українські сили, ймовірно, мають більше можливостей відновити ініціативу”, – резюмували фахівці.