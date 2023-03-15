15 березня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія робить "невеликі тактичні успіхи" навколо українського міста Бахмут, але "великою ціною".

Про це повідомляє CNN.

За словами Міллі, зараз у східному місті та навколо нього йдуть інтенсивні бої, проте і в інших місцях на лінії фронту відбувся “значний обмін артилерією, але жодна зі сторін не досягла значних переваг у маневрі”.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що захоплення Росією Бахмута відкриє їм “дорогу” для захоплення інших ключових українських міст на сході. Водночас, проаналізувавши ситуацію на Бахмутському напрямку, командування Збройних сил України висловило спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста.

Більш ніж через рік після початку вторгнення в Україну, Міллі зазначив, що російські солдати були кинуті у війну без “будь-якої синхронізованої координації та керівництва”.

Росія продовжує тяжко платити життями та військовою технікою за продовження вибраної нею війни”, — додав він.

14 березня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Учасники розглядали оборону на Бахмутському напрямку. Місто Бахмут продовжуватимуть захищати.

Крім того, додамо, що, за даними британських розвідників, найманці ПВК “Вагнера” окупували більшу територію східної частини Бахмута і тепер лінія фронту проходить уздовж річки Бахмутка, що у центрі міста.

Також зазначимо, що, за словами експерта Defense Express Івана Киричевського, під час оборони Бахмута українські армійці знищили досить велике угруповання росіян, якого ворогу вистачило б на стратегічну наступальну операцію. Експерт зауважив: навіть при найгіршому моделюванні ситуації, при якій нашим військам доведеться відійти від займаних позицій, військово-політичне керівництво України не збирається допустити просування росіян далі Бахмута.

Станом на 15 березня на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Шуми Донецької області.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.