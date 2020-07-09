У зв'язку з активним таненням льоду, глобальна температура на планеті буде рости на 1 - 1,5 градуса кожні п'ять років.

Про це повідомляє Тhe Guardian.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) прогнозує, що якщо кліматична ситуація не зміниться, то поступове підвищення температури в світі призведе до хаосу.

Прогноз було складено за аналітичними матеріалами від центів прогнозування клімату в Австралії, Китаї, США, Великобританії і дев’яти інших країнах.

Оцінка враховує природні коливання, а також вплив людини на клімат для прогнозування температури, кількості опадів і характеру вітру протягом наступних п’яти років.

Але в ньому не враховано зміни викидів парникових газів і аерозолів, як наслідок карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.

Вчені лише зазначили, що оскільки вуглекислий газ знаходиться в атмосфері досить тривалий час, то зниження викидів в зв’язку з пандемією не призведе до різкого скорочення викидів парникових газів в атмосферу.

У порівнянні з періодом з 1850 по 1900 рік, зараз температура зросла на 1 градус.

Протягом останніх п’яти років (2015 – 2020) були найтеплішими в історії людства. Далі потепління в окремих регіонах може досягати навіть 1,5 градуса на рік. Імовірність розвитку такого сценарію – 20%.

“Перед нами стоять складні завдання щодо досягнення мети Паризької угоди про зміну клімату – утримати глобальне підвищення температури в цьому столітті на рівні значно нижче 2° С в порівнянні з доіндустріальним періодом”, – зазначив генсек організації Петтері Таалас.

У 2024 році вчені готуються зафіксувати підвищення температури на 1,5 градуса вище, ніж в доіндустріальний період.

Відповідно до глобального Паризької угоди країни взяли на себе зобов’язання підтримувати підвищення температури “значно нижче” на 2 градуси вище доіндустріального рівня і докладати зусиль для зниження на 1,5 градуса щоб уникнути найгірших наслідків зміни клімату.

Окремий прогноз торкнувся Арктики. Вчені прогнозують там сильне потепління і, як наслідок, більш активне танення льодів. Це стане причиною підвищення температури води в Атлантичному океані, через що будуть частіше відбуватися шторми.

Вчені припускають, що в 2020 році багато регіонів Південної Америки, південної частини Африки і Австралії будуть сухіші, ніж у недавньому минулому.