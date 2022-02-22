22 лютого 2022 року на частині українських територій дощитиме, місцями вже пануватиме весняне тепло.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від 0 до 3 градусів. По всій території буде хмарно з проясненням.

У центрі України температура вдень коливатиметься від 8°C до 11°C вдень, і 1..4°C вночі, буде хмарно з проясненням, у Полтавській та Кропивницькій області протягом дня можливі опади у вигляді дощу.

На півночі країни температура буде від 7 до 11 градусів вдень і 1..4°C вночі, хмарно з проясненням.

На сході країни удень температура коливатиметься від 8 до 12 градусів тепла, вночі – від 0°C до 3°C, буде хмарно з проясненням у Донецьку, а в решті регіонів дощитиме.

На півдні також буде дощитиме, температура коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла удень, а вночі – від 2 до 6 градусів морозу.

У Києві вдень температура коливатиметься до 9 до 11 градусів тепла, вночі – від 2 до 4 C, хмарно з проясненням.