Про це вона написала у своєму Facebook.
Під час пресконференції 9 травня журналістка запитала мера Терехова про те, наскільки є реальною можливість проведення шкільних занять в укриттях. У відповідь мер запитав, чи має журналістка дітей.
— Це офіційні [в укриттях заняття]? Чи неофіційні зустрічі?
— Які неофіційні?
— Це все виглядає так: за бажанням батьків.
— За бажанням… Усе залежить від бажання. От у вас є діти? Є діти?
— Ні…
— Рекомендую завести… Ну… Заведете, буде у вас бажання — приведете свою дитину, будемо навчати. Не буде бажання у вас бажання, звісно, ви не приведете, тому й навчати не будемо.
Під час розмови він так і не відповів, чи дозволять проведення занять у шкільних укриттях.
У коментарі “Суспільному” Федоркова сказала, що інцидент її не образив. Вона додала, що журналісти у Харкові звикли до “хамства з боку міської влади”.
“Своїм дітям я покажу це як приклад того, як не можна комунікувати з людьми за жодних обставин”, — сказала журналістка
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