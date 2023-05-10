Міський голова Харкова Ігор Терехов порадив журналістці новинного порталу MediaPort Тетяні Федорковій "завести дітей". Такі слова прозвучали у відповідь на запитання про проведення занять для школярів в укриттях.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Під час пресконференції 9 травня журналістка запитала мера Терехова про те, наскільки є реальною можливість проведення шкільних занять в укриттях. У відповідь мер запитав, чи має журналістка дітей.

— Це офіційні [в укриттях заняття]? Чи неофіційні зустрічі? — Які неофіційні? — Це все виглядає так: за бажанням батьків. — За бажанням… Усе залежить від бажання. От у вас є діти? Є діти? — Ні… — Рекомендую завести… Ну… Заведете, буде у вас бажання — приведете свою дитину, будемо навчати. Не буде бажання у вас бажання, звісно, ви не приведете, тому й навчати не будемо.

Під час розмови він так і не відповів, чи дозволять проведення занять у шкільних укриттях.

У коментарі “Суспільному” Федоркова сказала, що інцидент її не образив. Вона додала, що журналісти у Харкові звикли до “хамства з боку міської влади”.

“Своїм дітям я покажу це як приклад того, як не можна комунікувати з людьми за жодних обставин”, — сказала журналістка