Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

“Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях намагаються через засоби масової інформації переконати місцеве населення, що людей з симптомами коронавірусу не виявлено. При цьому, приховується інформація, що інфекційні відділення медичних установ, в тому числі військових, переповнені хворими з високою температурою. Крім того, приховується зростання числа померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що минулого тижня в одній з міських лікарень тимчасово окупованого Луганська дев’ять осіб померли “нібито від звичайної пневмонії”.

Водночас, згідно з паталогоанатомічними висновками, причинами смертей є ознаки коронавірусу COVID-19, однак ватажки бойовиків забороняють зазначати це у своїх “офіційних документах”.