Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
“Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях намагаються через засоби масової інформації переконати місцеве населення, що людей з симптомами коронавірусу не виявлено. При цьому, приховується інформація, що інфекційні відділення медичних установ, в тому числі військових, переповнені хворими з високою температурою. Крім того, приховується зростання числа померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що минулого тижня в одній з міських лікарень тимчасово окупованого Луганська дев’ять осіб померли “нібито від звичайної пневмонії”.
Водночас, згідно з паталогоанатомічними висновками, причинами смертей є ознаки коронавірусу COVID-19, однак ватажки бойовиків забороняють зазначати це у своїх “офіційних документах”.
- З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті – як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.
- Станом на ранок 24 березня кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Україні зросла до 84. За добу зареєстровано 11 нових випадків.