Джерело: Insider
Компанія заявила, що шукає людей для збору “високоякісних даних, які сприятимуть покращенню продуктивності наших транспортних засобів”. Посада передбачає денні та нічні зміни.
Посада не вимагає диплому, але передбачає, що претенденти повинні мати “навички безпечного водіння та мінімум 4 роки водійського досвіду”.
Робота оплачується від 18 до 48 доларів на годину.
У минулому Tesla зазнавала критики за дані, які вона нібито збирала від власників своїх електромобілів. Раніше в цьому році компанія постраждала від колективного позову від користувачів Tesla через те, що співробітники компанії мали доступ до відеокамер в машинах користувачів Tesla і іноді ділилися цими кадрами та жартували про них.
- Засновник і керівник Tesla Ілон Маск втратив $ 14 млрд від вартості акцій компанії після того, як написав у Twitter, що їх ціна занадто висока.
- Американська компанія Tesla хоче збільшити виробництво на своєму заводі в Шанхаї, аби задовольнити попит, який викликаний зниженням цін на найбільш популярні моделі.
- Нові конкуренти Ілона Маска починають підривати позиції Tesla на ринку електромобілів США.