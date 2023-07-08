Американська автомобільна компанія Tesla цього літа наймає низку сезонних працівників для керування та тестування її автомобілів.

Джерело: Insider

Компанія заявила, що шукає людей для збору “високоякісних даних, які сприятимуть покращенню продуктивності наших транспортних засобів”. Посада передбачає денні та нічні зміни.

Посада не вимагає диплому, але передбачає, що претенденти повинні мати “навички безпечного водіння та мінімум 4 роки водійського досвіду”.

Робота оплачується від 18 до 48 доларів на годину.

У минулому Tesla зазнавала критики за дані, які вона нібито збирала від власників своїх електромобілів. Раніше в цьому році компанія постраждала від колективного позову від користувачів Tesla через те, що співробітники компанії мали доступ до відеокамер в машинах користувачів Tesla і іноді ділилися цими кадрами та жартували про них.