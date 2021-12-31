Американський автовиробник Tesla відкликає сотні тисяч електромобілів Model 3 та Model S через проблеми з багажником та капотом. Загальна кількість авто відповідає майже усьому обсягу виробництва компанії у 2020 році.

Про це повідомляє американське ділове Bloomberg.

У компанії повідомили, що близько у 355 тисяч електромобілів Model 3 можуть бути пошкоджені дроти камери заднього виду під час відкриття та закриття багажника. Майже 120 тисяч електрокарів Model S можуть мати дефекти засувки, що закриває капот.

Відмічається, що обидва дефекти збільшують ризики потрапляння в аварію. У Tesla зауважили, що проведуть інспекцію в автомобілях та виправлять недоліки.

Довідка. Model 3 – середньорозмірний електромобіль виробництва компанії Tesla Inc. Модель представили 31 березня 2016 року. Вважається найдоступнішим електрокаром у гамі американської компанії Tesla. У базовій комплектації Model 3 оснащена батареєю Standart Range, яка дозволяє проїхати на одному заряді 350 км. Початкова вартість авто у базовій комплектації перевищує $40 тисяч.

Model S – п’ятидверний електромобіль американської компанії Tesla. Постачання автомобіля в США почалось у 2012 році. Базова модель отримала двигун потужністю у 362 кінські сили. Заряду літій-іонного акумулятора вистачає на 380 км за умови нульової температури та швидкості руху близько 80 км/год. Початкова вартість автомобіля перевищує $70 тисяч.