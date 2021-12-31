Про це повідомляє американське ділове Bloomberg.
У компанії повідомили, що близько у 355 тисяч електромобілів Model 3 можуть бути пошкоджені дроти камери заднього виду під час відкриття та закриття багажника. Майже 120 тисяч електрокарів Model S можуть мати дефекти засувки, що закриває капот.
Відмічається, що обидва дефекти збільшують ризики потрапляння в аварію. У Tesla зауважили, що проведуть інспекцію в автомобілях та виправлять недоліки.
Довідка. Model 3 – середньорозмірний електромобіль виробництва компанії Tesla Inc. Модель представили 31 березня 2016 року. Вважається найдоступнішим електрокаром у гамі американської компанії Tesla. У базовій комплектації Model 3 оснащена батареєю Standart Range, яка дозволяє проїхати на одному заряді 350 км. Початкова вартість авто у базовій комплектації перевищує $40 тисяч.
Model S – п’ятидверний електромобіль американської компанії Tesla. Постачання автомобіля в США почалось у 2012 році. Базова модель отримала двигун потужністю у 362 кінські сили. Заряду літій-іонного акумулятора вистачає на 380 км за умови нульової температури та швидкості руху близько 80 км/год. Початкова вартість автомобіля перевищує $70 тисяч.
- Раніше повідомлялось, що Tesla Model 3 стане найпродаванішим цілком електричним транспортним засобом у Європі за підсумками 2021 року. Востаннє електромобіль очолював європейські чарти продажів у 2019 році.
- Нагадаємо, американська компанія зупинила продаж бюджетної версії електрокроссовера Model Y через місяць після появи на ринку.
- Автовиробник Porsche у 2020 році продав понад 20 000 електромобілів Taycan. Це був перший рік випуску цієї моделі. За підсумками року Taycan став одним з найпродаваніших моделей Porsche. Автокомпанія Audi, яка разом з Porsche входить в концерн Volkswagen Group, також відзвітувала про успіхи 2020 року. Згідно зі звітом, у 2020 році було продано 47 324 електрокросоверів e-tron.
- При цьому, продаж нових легкових автомобілів із бензиновим та дизельним двигунами у країнах Європейського Союзу знизився на 20,5% проти аналогічного періоду 2020 року. Показник у 713 346 зареєстрованих авто виявився найгіршим з листопада 1993 року.
- У липні у Tesla похвалились рекордним продажем електрокарів. У другому кварталі 2021 року (з квітня по червень) автомобільна компанія Ілона Маска Tesla випустила 206 421 автомобіль та продала 201 250 машин.
- У листопаді у компанії Tesla заявили, що на заправних станціях можна буде зарядити будь-який електромобіль. Наразі у світі вже є понад 25 тисяч електрозаправних станцій Supercharger.