Tesla відкликає майже 300 тисяч електрокарів: названо причину

Про це пише видання The Verge.
За даними державного управління з регулювання ринку (SAMR) Китаю, компанія відкличе 249 855 електромобілів Model 3 і Y, вироблені на заводі Tesla Gigafactory, що у Шанхаї. Це відкликання також торкнеться 35 655 одиниць Model 3, імпортованих на китайський ринок.
Причина відкликання електрокарів, за даними видання, пов’язана з імовірністю випадкового спрацьовування системи круїз-контролю. Ця проблема може стати причиною раптового збільшення швидкості руху. Це містить потенційну небезпеку для водія і пасажирів авто. Саме тому Tesla пішла на радикальні дії.
Наразі представники компанії відмовляються коментувати цю ситуацію.
Раніше компанія Ілона Маска Tesla відкликала 15 тисяч електрокарів Model X через те, що було виявлено серйозний дефект. Відомо, що відкликали автомобілі із ринку США та Канади.
- Леннерт Воутерс, дослідник безпеки в бельгійському університеті KU Leuven, виявив численні уразливості Tesla Model X, які роблять можливим легку крадіжку автомобілю.