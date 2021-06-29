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Tesla відкликає майже 300 тисяч електрокарів: названо причину

Компанія Tesla оголосила про відкликання з китайського ринку понад 285 тисяч електромобілів Model 3 і Model Y.

Вівторок, 29 червня 2021, 19:54

Про це пише видання The Verge.

За даними державного управління з регулювання ринку (SAMR) Китаю, компанія відкличе 249 855 електромобілів Model 3 і Y, вироблені на заводі Tesla Gigafactory, що у Шанхаї. Це відкликання також торкнеться 35 655 одиниць Model 3, імпортованих на китайський ринок.

Причина відкликання електрокарів, за даними видання, пов’язана з імовірністю випадкового спрацьовування системи круїз-контролю. Ця проблема може стати причиною раптового збільшення швидкості руху. Це містить потенційну небезпеку для водія і пасажирів авто. Саме тому Tesla пішла на радикальні дії.

Наразі представники компанії відмовляються коментувати цю ситуацію.

Раніше компанія Ілона Маска Tesla відкликала 15 тисяч електрокарів Model X через те, що було виявлено серйозний дефект. Відомо, що відкликали автомобілі із ринку США та Канади.

  • Леннерт Воутерс, дослідник безпеки в бельгійському університеті KU Leuven, виявив численні уразливості Tesla Model X, які роблять можливим легку крадіжку автомобілю.
Теги: Tesla, автопромисловість, дефект

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