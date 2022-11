Про це повідомляє The New York Times.

Країни пообіцяли розірвати економічні зв’язки з Росією та запровадили санкції, які мали на меті ослабити російську економіку після того, як вона вдерлася в Україну. Але як один із найважливіших у світі виробників нафти, газу та сировини, Росія має давні та прибуткові торговельні партнерства. Розірвати ці зв’язки нелегко.

Згідно з аналізом торгових даних New York Times, обсяг імпорту Росії з того часу впав, оскільки набули чинності санкції та торгові обмеження. Але кілька країн, серед яких Китай і Туреччина, поглибили свої відносини з Росією після початку повномасштабної війни.

Багатьом країнам важко жити без російської сировини. Понад дві третини російського експорту за вартістю до війни складали нафта, газ і ключові метали й мінерали, необхідні для автомобілів, обігріву будинків і оснащення фабрик по всьому світу.

Це призвело до неприємної реальності для західних чиновників, які сподівалися підірвати військові зусилля Росії, покаравши її економіку: вартість її експорту фактично зросла після вторгнення в Україну, показує аналіз The New York Times, навіть у багатьох країнах, які взяли активну роль у протистоянні Росії.

Відносини Росії зі світом продовжують стрімко розвиватися. Щоб оцінити глобальні зміни, The New York Times проаналізувала дані про торгівлю на рівні країни за роки, зібрані Observatory of Economic Complexity, онлайн-платформою даних. Оскільки дані публікуються із затримкою, інформація, яку вони надають, за своєю суттю є ретроспективною. Здатність Росії торгувати з рештою світу може бути ще більше обмежено в найближчі місяці, оскільки почнуть діяти нові обмеження.

Але поки що дані свідчать, наскільки глибоко Росія переплетена зі світовою економікою, що дозволяє Москві генерувати значні суми грошей, коли триває вже 9 місяць повномасштабної війни. Спроби західних країн застосувати санкції та інші заходи, щоб завдати шкоди економіці Росії, поки що мали обмежений ефект.

“Дуже важко жити без російських ресурсів. Немає заміни”, — сказав Сергій Алексашенко, колишній заступник міністра фінансів Росії та заступник голови її центрального банку.

В міру затягування війни та реакції світу на неї спричиняють значні зміни в міжнародних торгових потоках. У багатьох країнах, які покладаються на пшеницю та інші продукти, вирощені за межами їхніх кордонів, не вистачає їжі. Ціни на паливо та інші продукти зросли в умовах рекордної інфляції. Давні економічні зв’язки Росії з Європою поступово розриваються, і формуються нові альянси, оскільки товари перенаправляються в інші країни, свідчать дані.

Європейський Союз, Сполучені Штати та Велика Британія запровадили суворі економічні санкції проти Росії, запровадивши санкції проти сотень заможних громадян та урядовців, і значною мірою відрізавши країну від міжнародної фінансової системи. Вони також пообіцяли припинити надсилання передових технологій і заборонили російським авіакомпаніям літати на Захід.

Рішення глобальних компаній припинити діяльність у Росії також мали великий вплив. Контейнеровози, наповнені іноземними товарами, більше не заходять до порту Санкт-Петербурга, основного пункту сполучення з рештою світу. А інфляція та економічна невизначеність змушують російських споживачів скорочувати купівлю продуктів, які все ще є на полицях магазинів.

Але санкції проти російської енергетики починали діяти повільніше. США вже припинили закупівлі російської нафти, до кінця року це зробить Велика Британія. Але жодна з цих країн не є великим покупцем.

Європейський Союз, який сильно залежить від російських енергоносіїв і, як і багато інших країн, уже бореться з інфляцією, діяв повільніше. Європа припинила імпорт російського вугілля в серпні. Вона заборонить весь імпорт нафти, що доставляється морем з Росії, в грудні, і всі нафтопродукти – в лютому. Росія, своєю чергою, заборонила деякі види власного експорту, зокрема сільськогосподарську та медичну продукцію.

Нафта і газ є найважливішими експортними товарами Росії та основним джерелом державного фінансування. Високі ціни на нафту і газ минулого року підвищили вартість їх експорту, що допомогло Москві компенсувати втрачений через санкції дохід. “Газпром”, державний російський енергетичний гігант, опублікував рекордний прибуток у першій половині цього року, навіть коли поставки до Європи почали падати.

Міжнародний валютний фонд неодноразово переглядав свої прогнози цього року щодо російської економіки, заявляючи, що вона скоротиться менше, ніж очікувала організація. I.M.F. заявив у жовтні, що очікує, що цього року російська економіка скоротиться на 3,4%, що є набагато меншим, ніж 6%, прогнозованих у липні, і 8,5%, очікуваних у квітні.

“Росія витримала економічні санкції краще, ніж очікувалося, чому сприяли високі ціни на нафту і газ і наша залежність від викопного палива”, — сказав Гілберто Гарсіа-Васкес, головний економіст компанії Datawheel, яка керує Обсерваторією економічної складності.

Нові заборони на нафту та нафтопродукти, які європейські чиновники запровадять найближчими місяцями, можуть стати серйозною втратою для Росії. Але нафта, яка йде з Росії океанськими суднами, ймовірно, знайде шлях до нових ринків. Після вторгнення в Україну Індія та Китай стали набагато більшими покупцями російської нафти.

Своєю чергою, країни, які раніше продавали більше нафти Індії та Китаю, як-от Саудівська Аравія, Ірак чи Ангола, можуть продавати більше нафти Європі. Це призведе до глобальної “перестановки енергетичного ринку”, сказав Алексашенко, під час якого російська нафта просто перенаправляється на нові ринки, а не виключається.

Скільки грошей Росія зрештою заробить від продажу нафти, залишається незрозумілим. Оскільки попит на її продукцію в інших країнах впав, Москва змушена продавати свою нафту Індії та Китаю за пільговими цінами. Зараз західні країни намагаються запровадити обмеження ціни, яке ще більше обмежить дохід, який Москва може отримати від кожного проданого бареля нафти.

Поки що вищі ціни на енергоносії компенсували ці наслідки. Ціни на еталонну нафту, як-от сиру нафту Brent і Urals — сорти сирої нафти, які активно торгуються і які служать глобальними довідковими цінами для покупців і продавців нафти — впали в останні місяці. Але через те, що ціни на енергоносії були підвищені протягом більшої частини цього року, Росія фактично отримала більше грошей від продажу нафти і газу в доларовому еквіваленті з березня по липень, ніж у попередні роки, за даними Міжнародного енергетичного агентства.

У довгостроковій перспективі перспективи Росії щодо продажу свого газу виглядають тьмянішими. На відміну від експорту нафти, де більша частина транспортується танкерами по морю, велика частина російського газу залишає країну через трубопроводи, будівництво яких триває роками, що ускладнює для Москви перехід на нові ринки.

До липня Німеччина вдвічі скоротила обсяг природного газу, який імпортувала з Росії, і перейшла на більший імпорт із Норвегії та Сполучених Штатів. У вересні через вибухи було пошкоджено магістральні трубопроводи, якими газ транспортується з Росії до Німеччини.

Росія намагається знайти покупців для свого газу деінде. Його експорт до Китаю зріс, але він має лише один існуючий трубопровід до Китаю, який може транспортувати частину обсягу його трубопроводів до Європи. Щоб транспортувати газ кораблями, Росії потрібно буде побудувати нові потужності для зрідження газу, що є дорогим і трудомістким процесом.

Крім енергоносіїв, Росія також продовжує залишатися провідним експортером інших основних товарів, починаючи від добрив і азбесту та ядерних реакторів до пшениці. Міжнародні виробники автомобілів все ще залежать від Росії щодо паладію та родію для виробництва каталітичних нейтралізаторів. Французькі атомні станції покладаються на російський уран, тоді як Бельгія все ще відіграє ключову роль у торгівлі діамантами Росії.

Широка торгівля Росії та військові кошти, які вона створила, можуть почати скорочуватися наступного року через посилення санкцій.

Олександр Габуєв, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що він очікує, що обсяги російського експорту значно впадуть у довгостроковій перспективі, оскільки Європа поступово переходить на нові джерела енергії та подальші санкції, включаючи потенційну ціну на нафту, наберуть чинності.

Розвиток війни, де Росія нещодавно зазнала низки невдач, також може вплинути на економічні відносини. Цими вихідними вона вийшла з глобальної угоди, яка дозволяла експортувати зерно з українських портів. Якби Росія, наприклад, застосувала ядерну зброю в Україні, це могло б спровокувати посилення глобальних санкцій, які могли б відрізати Росію від торгівлі з Азією, сказав пан Габуєв.

“Наступного року ми побачимо, ймовірно, іншу картину”, — Габуєв.