У Росії до списку недружніх країн додали ще 11 Британських заморських територій. Спочатку у переліку було три підконтрольні Великій Британії території.

Про це повідомило прокремлівське “РИА Новости“.

До списку недружніх країн додали: Бермуди, Британську антарктичну територію, Британську територію в Індійському океані, острови Кайман, Фолклендські острови, Монтсеррат, острови Піткерн, острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья, Південну Джорджію і Південні Сандвічеві острови, Акротирі і Декелія, Теркс і Кайкос. У такий спосіб РФ додала до списку популярні у світі офшорні зони.

Раніше у переліку перебували острів Ангілья, Британські Віргінські острови та Гібралтар. Тепер до списку входять всі 14 Британських заморських територій, які підтримали санкції проти Росії.