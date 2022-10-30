Про це повідомило прокремлівське “РИА Новости“.
До списку недружніх країн додали: Бермуди, Британську антарктичну територію, Британську територію в Індійському океані, острови Кайман, Фолклендські острови, Монтсеррат, острови Піткерн, острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья, Південну Джорджію і Південні Сандвічеві острови, Акротирі і Декелія, Теркс і Кайкос. У такий спосіб РФ додала до списку популярні у світі офшорні зони.
Раніше у переліку перебували острів Ангілья, Британські Віргінські острови та Гібралтар. Тепер до списку входять всі 14 Британських заморських територій, які підтримали санкції проти Росії.
Зазначимо, що перелік “недружніх іноземних держав і територій” було створено розпорядженням уряду Росії від 5 березня 2022 року.
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