Про це повідомляє Reuters.
Торгівля між Туреччиною та РФ процвітає з весни, оскільки турецькі компанії, яким не заборонено співпрацювати з російськими колегами, втрутилися, щоб заповнити порожнечу, утворену бізнесом ЄС, який залишив РФ після її вторгнення в Україну на початку цього року.
Турецькі компанії збільшили імпорт нафти з Росії, зокрема сортів Urals та Siberian Light, більше ніж на 200 000 барелів на добу у 2022 році залишилося з 98 000 барелів на добу за той же період 2021 року.
Основні нафтопереробні заводи Туреччини Tupras і азербайджанський нафтопереробний завод SOCAR STAR значно збільшили споживання російської нафти сортів Urals і Siberian Light цього року, водночас зменшивши закупівлі марок Північного моря, Іраку та Західної Африки.
Цього року російські ціни на нафту впали до історичного мінімуму порівняно з датованою еталонною маркою Brent, тоді як ціни на сорти нафти в Північному морі та Іраку підвищилися.
Країна не ввела санкцій проти РФ через її дії в Україні, заявивши, що вона залишається залежною від російських енергоносіїв.
Президент Туреччини Таїп Ердоган зустрівся з президентом РФ Путіним на початку серпня, вони домовилися про активізацію ділової співпраці.
- Російська державна компанія “Росатом” перерахувала гроші дочірній компанії “Akkuyu Nuclear JSC”, яка будує атомну електростанцію вартістю 20 мільярдів доларів на середземноморському узбережжі Туреччини, не боячись, що проєкт можуть відкласти через санкції.
- Також Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що вчора під час зустрічі з Володимиром Путіним домовився про часткову оплату за російський газ у рублях.
- Водночас у Львові президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув до нашої країни з візитом. Глава української держави зауважив важливість цього візиту, та наголосив, що це “вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни, як Туреччина”.
- Тоді ж Ердоган під час зустрічі у Львові з президентом України Володимиром Зеленським нагадав йому про те, що Туреччина може провести його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.