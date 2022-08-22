Як показали дані Refinitiv Eikon у понеділок, Туреччина подвоїла імпорт російської нафти цього року, оскільки дві країни налаштовані на ширшу співпрацю в бізнесі та особливо в торгівлі енергоносіями на тлі західних санкцій проти Москви.

Про це повідомляє Reuters.

Торгівля між Туреччиною та РФ процвітає з весни, оскільки турецькі компанії, яким не заборонено співпрацювати з російськими колегами, втрутилися, щоб заповнити порожнечу, утворену бізнесом ЄС, який залишив РФ після її вторгнення в Україну на початку цього року.

Турецькі компанії збільшили імпорт нафти з Росії, зокрема сортів Urals та Siberian Light, більше ніж на 200 000 барелів на добу у 2022 році залишилося з 98 000 барелів на добу за той же період 2021 року.

Основні нафтопереробні заводи Туреччини Tupras і азербайджанський нафтопереробний завод SOCAR STAR значно збільшили споживання російської нафти сортів Urals і Siberian Light цього року, водночас зменшивши закупівлі марок Північного моря, Іраку та Західної Африки.

Цього року російські ціни на нафту впали до історичного мінімуму порівняно з датованою еталонною маркою Brent, тоді як ціни на сорти нафти в Північному морі та Іраку підвищилися.

Країна не ввела санкцій проти РФ через її дії в Україні, заявивши, що вона залишається залежною від російських енергоносіїв.

Президент Туреччини Таїп Ердоган зустрівся з президентом РФ Путіним на початку серпня, вони домовилися про активізацію ділової співпраці.