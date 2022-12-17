Про це йдеться у відповідному переліку видання.

“Жінки на війні” — це виставка робіт 12 українських художниць, які пережили чинний конфлікт та події, що його викликали. Кураторкою виставки виступила Монікою Фабіянською для Fridman Gallery. 

Фабіянська зазначала: “Жінки зазвичай відсутні в історичних розповідях про війну, але насильство над жінкою розглядається як зазіхання на землю та націю”.

На виставці представлені роботи: 

  • Алла Горської
  • Олени Гром,  
  • Євгенії Білорусець,  
  • Лесі Хоменко,
  • Анни Щербіни,
  • Оксани Чепелик,
  • Олі Федорової,
  • Катерини Єрмолаєвої,
  • Жанни Кадирової,
  • Алевтини Кахіддзе,
  • Влади Ралко,
  • Дани Кавеліной.

“Жінки на війні” буда доступна у Fridman Gallery в Нью-Йорку до 26 серпня 2022 року.

Як пише WP, художниці “копнули набагато глибше”, досліджуючи, як війна переробляє світ та наше власне відчуття ідентичності: “Жінок рефлекторно сприймають як жертви війни, як чисту дошку, відкриту для насильницьких планів насильницьких чоловіків. Але артистки в цьому шоу протистоять і руйнують це уявлення, і в процесі допомагають переосмислити саму ідею того, що означає бути жінкою”, — йдеться в повідомленні.