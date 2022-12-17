Українська виставка "Women at War" (Жінки на війни) потрапила до десятки найкращих творінь візуального мистецтва 2022 року за версією The Washington Post.

Про це йдеться у відповідному переліку видання.

“Жінки на війні” — це виставка робіт 12 українських художниць, які пережили чинний конфлікт та події, що його викликали. Кураторкою виставки виступила Монікою Фабіянською для Fridman Gallery.

Фабіянська зазначала: “Жінки зазвичай відсутні в історичних розповідях про війну, але насильство над жінкою розглядається як зазіхання на землю та націю”.

На виставці представлені роботи:

Алла Горської

Олени Гром,

Євгенії Білорусець,

Лесі Хоменко,

Анни Щербіни,

Оксани Чепелик,

Олі Федорової,

Катерини Єрмолаєвої,

Жанни Кадирової,

Алевтини Кахіддзе,

Влади Ралко,

Дани Кавеліной.

“Жінки на війні” буда доступна у Fridman Gallery в Нью-Йорку до 26 серпня 2022 року.

Як пише WP, художниці “копнули набагато глибше”, досліджуючи, як війна переробляє світ та наше власне відчуття ідентичності: “Жінок рефлекторно сприймають як жертви війни, як чисту дошку, відкриту для насильницьких планів насильницьких чоловіків. Але артистки в цьому шоу протистоять і руйнують це уявлення, і в процесі допомагають переосмислити саму ідею того, що означає бути жінкою”, — йдеться в повідомленні.