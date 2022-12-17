Про це йдеться у відповідному переліку видання.
“Жінки на війні” — це виставка робіт 12 українських художниць, які пережили чинний конфлікт та події, що його викликали. Кураторкою виставки виступила Монікою Фабіянською для Fridman Gallery.
Фабіянська зазначала: “Жінки зазвичай відсутні в історичних розповідях про війну, але насильство над жінкою розглядається як зазіхання на землю та націю”.
На виставці представлені роботи:
- Алла Горської
- Олени Гром,
- Євгенії Білорусець,
- Лесі Хоменко,
- Анни Щербіни,
- Оксани Чепелик,
- Олі Федорової,
- Катерини Єрмолаєвої,
- Жанни Кадирової,
- Алевтини Кахіддзе,
- Влади Ралко,
- Дани Кавеліной.
“Жінки на війні” буда доступна у Fridman Gallery в Нью-Йорку до 26 серпня 2022 року.
Як пише WP, художниці “копнули набагато глибше”, досліджуючи, як війна переробляє світ та наше власне відчуття ідентичності: “Жінок рефлекторно сприймають як жертви війни, як чисту дошку, відкриту для насильницьких планів насильницьких чоловіків. Але артистки в цьому шоу протистоять і руйнують це уявлення, і в процесі допомагають переосмислити саму ідею того, що означає бути жінкою”, — йдеться в повідомленні.
- З 4 по 11 грудня в Українському Домі у Києві проходитиме виставка, присвячена Григорію Сковороді. 3 грудня виповнилося 300 років з його дня народження.
- У галереї сучасного мистецтва та винному барі Avangarden у Києві триває благодійна виставка “Червоне”, 20% від продажів картин якої підуть фонду “Марш Жінок” – на закупівлю павербанків та ковдр для жінок і дітей, які зараз перебувають у кризових умовах через війну.
- 10 листопада у культурній інституції Відня — Kunstlerhaus відкривається нова виставка українських митців “CONTRAPUNCT”.