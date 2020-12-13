Згідно з аналізом десяти різних видів, проведеним дослідниками Центру геномної регуляції (CRG), тхори і в меншій мірі кішки, цивети і собаки, є найбільш вразливими тваринами до інфекції SARS-CoV-2.

Про це повідомляється на сайті phys.org.

Результати, опубліковані в журналі PLOS Computational Biology, показали, що качки, щури, миші, свині і кури мають більш низьку сприйнятливість до інфекції в порівнянні з людьми.

“Знання того, які тварини сприйнятливі до SARS-CoV-2, допомагає нам запобігти накопиченню резервуарів тварин, через які коронавірус може з’явитися повторно у більш пізній період. Наші результати дають ключ до розгадки того, чому норки, які тісно пов’язані з тхорами, заражаються цією хворобою. Хоча ми також виявили потенційну сприйнятливість до зараження кішок, але до сих пір немає відомих випадків зараження людей від їхніх домашніх тварин”, – каже Луїс Серрано, професор досліджень ICREA, директор CRG і автор дослідження.

У даній статті були вивчені десять видів. У п’яти видів – людей, кішок, тхорів, цивет і собак – зареєстровані випадки зараження SARS-CoV-2. Повідомлень про зараження п’яти видів – мишей, щурів, свиней, курей і качок – немає.

Дослідники використовували комп’ютерне моделювання, щоб перевірити, як коронавірус використовує свої шиповані білки для проникнення в клітини різних тварин. Основною точкою входу на поверхню клітини є рецептор ACE2, який зв’язується з білком-шипом.

Варіанти рецептора ACE2 у людей, за якими слідують тхори, кішки, собаки і цивети, мають найвищу ступінь зв’язування з вірусним білком, в той час як миші, щури, кури та качки мають низький ступінь зв’язування.

Однак однією аффінності зв’язування недостатньо для оцінки сприйнятливості клітини до інфекції. Дослідники також перевірили індекс кодонової адаптації різних видів – наскільки ефективно коронавірус захоплює механізми клітини після того, як потрапив в неї. Чим ефективніше процес, тим краще коронавірус може створювати білки, необхідні для реплікації.

Найвищий індекс кодонової адаптації мають люди, кури та качки, тоді як інші види адаптовані гірше.