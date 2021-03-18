Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про старт загальнонаціонального голосування за переговори з владою.

Про це вона сказала у своєму відеозверненні.

Тихановська вперше сама назвала себе лідером, обраним білоруським народом і закликала білорусів проголосувати за переговори з владою на платформі “Голос”.

“Кожен з вас знає, що в країні криза. І вирішити його ми можемо мирним шляхом – через переговори за міжнародним посередництвом. Перед 25 березня ми Разом з Координаційною Радою, ByPol ​​[ініціатива, створена колишніми силовиками, які не підтримують режим Лукашенка], фондами солідарності та іншими демократичними силами, ми запускаємо велике голосування на платформі “Голос”. Наша з вами спільне завдання – зробити так, щоб проголосував кожен відповідальний білорус “, – сказала вона.

За словами Тихановська, переговори допоможуть вирішити кризу в країні, в якій “закривають бізнеси, ціни ростуть, а пенсії та зарплати падають”.

“З Білорусі йдуть інвестори та торгові партнери. А головне – в країні ніхто не відчуває себе безпечно. У своїх будинках люди здригаються, коли чують шум за дверима. І бояться виклику до начальства, тому що всякий раз чекають, що їм не продовжать контракт”, – заявила Тихановська.

Екс-кандидат підкреслила, що білоруси вибирають не зброя, а ненасильницький протест і чесний голос.

Вона пояснила, що голосування запускається для проведення переговорів “з тими представниками режиму, які готові думати про майбутнє і приймати зрілі рішення, а не затягувати кризу до повної катастрофи”.

Переговори будуть являти собою серію зустрічей на різних рівнях. Переговорні групи різних сторін зможуть виробити рішення, як вивести країну з кризи – не допустивши нових жертв і не укладаючи таємні угоди.

“Щоб зробити цю заяву, я сім місяців працювала з іноземними політиками і організаціями, розповідала про реальну ситуацію в Білорусі й заручилася підтримкою, збирала потужну, професійну команду. Всі вони на нашому боці. І прийшов час скористатися цією допомогою. Ваші голоси допоможуть нам домогтися рішучих кроків з боку міжнародних структур – ОБСЄ та ООН. Вони готові організувати майданчик і виступити посередниками “, – сказала лідер опозиції.

Щоб проголосувати, необхідно встановити чат-бот платформи “Голос”. Тихановська підкреслила, що голосування буде анонімним.