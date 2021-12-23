Відповідний рейтинг опубліковано на сайті компанії.

Найбільш відвідуваний ресурс 2020 року Google опустився на друге місце. Третє посів сайт Facebook.

Як видно з рейтингу, Instagram цього року взагалі зник з першої десятки, натомість там з’явився WhatsApp, посівши 10-те місце.

Вперше TikTok посів перше місце серед доменів 17 лютого 2021 року,але всього на день, також він лідирував кілька днів у березні.