Відповідний рейтинг опубліковано на сайті компанії.
Найбільш відвідуваний ресурс 2020 року Google опустився на друге місце. Третє посів сайт Facebook.
Як видно з рейтингу, Instagram цього року взагалі зник з першої десятки, натомість там з’явився WhatsApp, посівши 10-те місце.
Вперше TikTok посів перше місце серед доменів 17 лютого 2021 року,але всього на день, також він лідирував кілька днів у березні.
- TikTok спостерігає за користувачами, навіть якщо у них немає акаунта. Оскільки TikTok – це платформа для дітей та підлітків, людей особливо турбує те, що відбувається з даними неповнолітніх користувачів.
- Власникам гаджетів від Apple, які оновили iOS до версії 14.5, почали приходити повідомлення в Facebook і Instagram, що соцмережі збирають їхні особисті дані, щоб залишатися безоплатними.
- Раніше повідомлялося, що почалося масове поширення оновлення операційної системи Apple iOS з новими елементами управління конфіденційністю, покликаними обмежити можливість цифрових рекламодавців відстежувати користувачів iPhone.