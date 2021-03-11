Covid-19 Україна

оновлено 11.03.2021 о 21:02

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TikTok запроваджує нові функції для боротьби з булінгом

Розробники соціальної мережі TikTok оголосили про введення нових функцій, для боротьби з булінгом. Зокрема, запроваджуються фільтр коментарів та підказки до коментарів.

Четвер, 11 березня 2021, 21:01

Про це йдеться у блозі компанії.

На думку розробників, нові функції допоможуть користувачу усвідомленіше ставитися до коментарів, які він залишає під публікаціями авторів відео. Фільтр коментарів дозволить авторам роликів визначати, які коментарі можуть публікуватися під їхніми відео, а які залишати заборонено.

Після того, як функція фільтрації буде запроваджена, власники TikTok-акаунтів зможуть схвалювати коментар, перш ніж він з’явиться під їхнім роликом.

За допомогою функції оцінки коментарів, користувачі отримають можливість оцінити свій коментар з точки зору доречності перед його публікуванням. Опція також нагадає про необхідність дотримання правил платформи. 

Наразі у TikTok діють фільтри для відсіювання агресивних та нецензурних коментарів. Користувач може відсіювати спам та образи за заданим словом.

Раніше стрімінговий сервіс Netflix запустив власну версію TikTok, в якій можна дивитися кумедні ролики з фільмів і серіалів.

  • Раніше повідомлялось, що популярна соціальна мережа Instagram тестує вертикальне  гортання Stories. Така ж функція доступна у TikTok.
Теги: булінг, TikTok, булінг, цькування

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