Російська колона танків і БТР мчала по житловій вулиці в Бучі, обсадженому деревами передмісті Києва. Це було 27 лютого.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Через деякий час та сама лінія транспортних засобів лежала в руїнах, уламки тліли після того, як потрапили в засідку українських військ.

На відео, на якому показано руйнування, можна було почути, як один з місцевих чоловіків бурмотів: “Я бажаю, щоб ви всі горіли в пеклі”.

Але та українська перемога мала бути короткочасною; послідувала місячна окупація Бучі російськими військами.

Назва передмістя цього тижня стала символом військових злочинів після того, як після поспішного відступу Росії з’явилися розповіді про страти без причин і суду, жорстокість та невибіркові обстріли, оскільки Кремль переміщає фокус з української столиці на схід країни.

Руйнування відображає інциденти по всій країні: останніми днями Москва стверджувала — без доказів — що звірства в Бучі були інсценовані, називаючи це “фейком” і частиною “запланованої медіакампанії”.

Але свідки, які говорили CNN, сказали, що бійня в місті почалася кілька тижнів тому.

І руйнування там схожі з російськими методами по інших містах України, де чиновники кажуть, що цивільна інфраструктура зазнала атаки – через вимкнення електропостачання, відключення води та пошкодження веж зв’язку – що ускладнює місцевим жителям протистояти російським військам. Але Україна не здалася.

Також надходили повідомлення про мародерство, зникнення та докази невибіркового вбивства мирного населення з початку війни.