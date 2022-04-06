Про це інформує американський телеканал CNN.
Через деякий час та сама лінія транспортних засобів лежала в руїнах, уламки тліли після того, як потрапили в засідку українських військ.
На відео, на якому показано руйнування, можна було почути, як один з місцевих чоловіків бурмотів: “Я бажаю, щоб ви всі горіли в пеклі”.
Але та українська перемога мала бути короткочасною; послідувала місячна окупація Бучі російськими військами.
Назва передмістя цього тижня стала символом військових злочинів після того, як після поспішного відступу Росії з’явилися розповіді про страти без причин і суду, жорстокість та невибіркові обстріли, оскільки Кремль переміщає фокус з української столиці на схід країни.
Руйнування відображає інциденти по всій країні: останніми днями Москва стверджувала — без доказів — що звірства в Бучі були інсценовані, називаючи це “фейком” і частиною “запланованої медіакампанії”.
Але свідки, які говорили CNN, сказали, що бійня в місті почалася кілька тижнів тому.
І руйнування там схожі з російськими методами по інших містах України, де чиновники кажуть, що цивільна інфраструктура зазнала атаки – через вимкнення електропостачання, відключення води та пошкодження веж зв’язку – що ускладнює місцевим жителям протистояти російським військам. Але Україна не здалася.
Також надходили повідомлення про мародерство, зникнення та докази невибіркового вбивства мирного населення з початку війни.
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск 6 квітня засудив “різанину у Бучі” та поцілував прапор України. Прапор був надісланий з Бучі — міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, які були вбиті російськими окупантами.
- Також жителі нещодавно звільненої Бучі (Київська область) розповіли про жахіття, пережите під час російської окупації. За свідченнями місцевих мешканців, загарбники катували людей, грабували та розстрілювали без жодної причини.