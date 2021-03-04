Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її політсила ініціює "волевиявлення з ключових для країни питань" щойно президент Володимир Зеленський підпише закон про всеукраїнський референдум.

Про це вона заявила сьогодні під час брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

На такий референдум Тимошенко хотіла б винести 5 питань: про ринок сільськогосподарської землі; легалізацію грального бізнесу; легалізацію медичного канабісу; про продаж стратегічної власності; про тарифи.

“Ми знаємо, що за ухваленим законом про народовладдя дуже складно провести референдум. Але ми зробимо все, щоб люди змогли провести референдум з 5 питань: “ні” продажу сільськогосподарської землі, легалізації грального бізнесу та марихуани, розпродажу стратегічної власності… Обов’язково буде питання щодо тарифів – чи потрібно повернутися до моделі 2014 року і продавати людям український газ за українськими цінами”, – зазначила Тимошенко.

Вона запевнила, що її партія допоможе зібрати необхідні підписи для організації подібного референдуму.

Крім того, Тимошенко нагадала, що її команда збирає підписи для проведення позачергової сесії Верховної Ради щодо питань тарифів.

За її словами, підписи під ініціативою про скликання такої сесії поставили 92 нардепи – від “Батьківщини”, “Голосу”, “Європейської Солідарності”, групи “Довіра” та “ОПЗЖ” (всього ж потрібно 150 підписів). При цьому жодного підпису поки не поставили депутати від фракції “Слуги народу”.

“Головне питання для монобільшості – вирішити, хто збиратиме хабарі від роздачі ліцензій на відкриття грального бізнесу. А замість обіцяних 4 млрд гривень надходжень до бюджету, вони знімають податки з нього. Непогано було б НАБУ з’ясувати, хто стоїть за цими законами”, – заявила Тимошенко.