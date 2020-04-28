Про це повідомила лідер політичної сили Юлія Тимошенко на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення” № 552- ІХ.

“Дива не сталося – президент підписав скандальний закон про розпродаж української землі. Вибираючи між інтересами українців і зобов’язаннями перед міжнародними аферистами, Володимир Зеленський став на бік глобальних спекулянтів. Він зрадив народ, порушив присягу, зазіхнув на конституційний лад і державний суверенітет. “Батьківщина” до останнього намагалася утримати президента від цього злочинного рішення, але, схоже, страх перед замовниками виявився сильнішим за відповідальність перед громадянами. Боротьба триває. Ми в найкоротші терміни оскаржимо це злочинне рішення в Конституційному суді”, – заявила Тимошенко.