Про це в Instagram повідомив ректор навчального закладу Михайло Поплавський.

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На кадрах у сторіз ректора, Кароль і Поплавський позували разом на тлі навчального закладу, а також у його коридорах.

Втім, поки сама співачка нову посаду не прокоментувала.

На офіційному сайті КУК також поки що немає інформації про призначення Тіни Кароль викладачем та завідувачкою кафедри.