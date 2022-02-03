Про це в Instagram повідомив ректор навчального закладу Михайло Поплавський.
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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

На кадрах у сторіз ректора, Кароль і Поплавський позували разом на тлі навчального закладу, а також у його коридорах.

Instagram Михайла Поплавського

Instagram Михайла Поплавського

Втім, поки сама співачка нову посаду не прокоментувала.
На офіційному сайті КУК також поки що немає інформації про призначення Тіни Кароль викладачем та завідувачкою кафедри.