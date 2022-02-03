Про це в Instagram повідомив ректор навчального закладу Михайло Поплавський.
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На кадрах у сторіз ректора, Кароль і Поплавський позували разом на тлі навчального закладу, а також у його коридорах.
Втім, поки сама співачка нову посаду не прокоментувала.
На офіційному сайті КУК також поки що немає інформації про призначення Тіни Кароль викладачем та завідувачкою кафедри.
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