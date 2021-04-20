Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко розповів, що святкування дня народження його дружини проходило в номерах готелю, а не ресторані, а значить юридично це не заборонено.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Тищенко зробив заяву з приводу скандалу навколо святкування дня народження його дружини під час суворого локдауна.

“Пару важливих слів з приводу святкування дня народження моєї дружини. Перше і найважливіше. З юридичної точки зору – і це аксіома для нашого карантинного часу – святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені”, – написав Тищенко.

Він підкреслив, що мова йде саме про номери готелю, а не про ресторан, як про це, не розібравшись, написала частину журналістів.

“Заборони, пов’язані з обов’язковим карантином, стосуються саме ресторанів. Це легко перевірити і уточнити. Але кому це потрібно уточнювати? Тому ще раз скажу – ніяких кримінальних або адміністративних справ немає. І штрафів відповідних за порушення карантинного режиму немає. Так як немає самого факту порушення. Проте, я буду повністю сприяти поліції в розслідуванні (якщо воно необхідне при очевидних фактах). А суму, витрачену на свято, дружина обов’язково внесе в декларацію, якщо того вимагатиме законодавство”, – зазначив депутат.

Він уточнив, що, виходячи з позицій суспільної моралі, цілком визнає, що подібна ситуація могла обурити українське суспільство.

“Тому приношу свої найщиріші вибачення. Але саме перед суспільством, а не перед тими “викривачами”, які в перервах між пошуками скандалів і сенсацій самі зависають в закритих ресторанах, а потім публікують фейки про інших”, – додав Тищенко.

Він визнав, що, можливо, дозволив собі трохи зухвалий вчинок, зазначивши при цьому, що на дні народження його дружини були присутні всього трохи більше двадцяти осіб.

“Між іншим, всі вже перехворіли. Всі здавали тести на ковід за добу. А саме святкування проходило у вузькому і майже сімейному колі. Я не збирав гостей в ресторані, не запрошував когось в заклад, що заборонене карантином. Протягом останніх двох років через величезну кількість роботи я практично не приділяв увагу сім’ї. Це мої мотивації”, – додав політик.

Тищенко підкреслив, що в цих мотиваціях ні формально, ні неформально і близько немає бажання порушити карантин або хизуватися подібним порушенням. І нагадав, що він не тільки депутат, але і проста людина, у якого теж є сім’я.

“Прошу не піддаватися маніпуляціям хейтерам в інтернеті. Все, що було сказано в інформпросторі з приводу дня народження моєї дружини – це чистої води хайп, який сьогодні є головним продажним елементом. І чим він сильніший, тим більше лайків і обурених перепостів. У будь-якому випадку , я визнаю свою провину перед українським суспільством і готовий нести політичну відповідальність за свої дії”, – резюмував народний депутат.

Так, напередодні з’явилася інформація, що, попри локдаун в Києві, народний депутат Микола Тищенко (“Слуга народу”) влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальне провадження. ЗМІ інформували, що вечірка пройшла в холі на 12 поверсі готелю Fairmont на столичному Подолі. Вчора, 18 квітня, був день народження дружини Тищенка — Алли Баранівської.

Водночас нардеп Євген Шевченко зустрівся сьогодні в Мінську з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Народний обранець заявив, що “давно мріяв” познайомитися з Лукашенком.