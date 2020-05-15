Тристороння контактна група по Донбасу провела переговори в режимі відеоконференції в новому розширеному складі.

Про це повідомили в прес-службі Офісу Президента України.

У четвер, 14 травня, Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, в яку входять делегації України, Росії та ОБСЄ, провела чергове засідання в режимі відеоконференції.

Україну представляла оновлена ​​делегація, до якої увійшли голови профільних комітетів парламенту, заступиця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко та заступник міністра оборони Олександр Поліщук, а також віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Під час зустрічі Україна наголосила на важливості виконання домовленостей лідерів “нормандської четвірки”, зокрема, дотримання режиму тиші. З цією метою було ініційовано позачергове засідання профільної групи.

В гуманітарній групі була продовжена робота по формуванню списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб та списків зниклих без вести.

Також продовжилося обговорення відкриття нових КПВВ на лінії розмежування. Українська сторона наголосила, що КПВВ в Золотому облаштоване та готове приступити до роботи в будь-який час.

Під час роботи політичної групи обговорювалося питання проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Українська сторона наполягла на тому, що їх проведення можливе тільки після отримання контролю над державним кордоном. Українська делегація в ТКГ виключила можливість закріплення особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в Конституції України.

Представники України в економічній групі продовжили обговорення питання про відновлення в окремих районах Донецької та Луганської областей України оподаткування та системи розрахунків в рамках українського правового поля. Також українська сторона наголосила на необхідності здійснення спільно з міжнародними партнерами верифікації майна України, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях.