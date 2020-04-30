Відомий американський актор, продюсер, режисер Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон стали донорами плазми для допомоги в дослідженні коронавірусу COVID-19 і розробці вакцини.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Так, раніше подружжя перехворіло на коронавірус в Австралії. Через два тижні лікування і самоізоляції вони повернулися до США.

Тепер же актор опублікував в своїх соціальних мережах фотографії того, як він здає кров для плазми, яка буде використовуватися в дослідженнях коронавірусу.

“Ось пакет з плазмою, яку взяли минулого тижня. Такий пакет! Після оформлення документів це так само просто, як подрімати”, – поділився відчуттями актор.

Ріта Вілсон також виклала фото, на якому видно, як вона здає кров для перевірки на антитіла.

Як зазначає агентство ВВС, учені розраховують, що в крові людей, які вилікувалися від COVID-19, досить антитіл, щоб допомогти лікувати інших пацієнтів із коронавірусом.