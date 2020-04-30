Про це повідомляє американський телеканал Fox News.
Так, раніше подружжя перехворіло на коронавірус в Австралії. Через два тижні лікування і самоізоляції вони повернулися до США.
Тепер же актор опублікував в своїх соціальних мережах фотографії того, як він здає кров для плазми, яка буде використовуватися в дослідженнях коронавірусу.
“Ось пакет з плазмою, яку взяли минулого тижня. Такий пакет! Після оформлення документів це так само просто, як подрімати”, – поділився відчуттями актор.
Ріта Вілсон також виклала фото, на якому видно, як вона здає кров для перевірки на антитіла.
Як зазначає агентство ВВС, учені розраховують, що в крові людей, які вилікувалися від COVID-19, досить антитіл, щоб допомогти лікувати інших пацієнтів із коронавірусом.
- Раніше повідомлялося, що голлівудський актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон вилікувалися від коронавірусу й через два тижні самоізоляції повернулися до США.
- Ріта Вілсон заявила про побічні ефекти через прийом хлорохіну, яким її лікували від коронавірусу COVID-19.