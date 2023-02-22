Попри те, що низка іноземних компаній виходять з Росії, товари їхніх брендів все ж залишаються на російському ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Вантажівки з Coca-Cola їздять через кордон до Росії, туристи повертаються з-за кордону з останніми розробками Zara, а місцеві онлайн-ринки розкуповують запаси меблів IKEA. Можливо, західні бренди покинули Росію, але їхні товари – ні.

Попри те, що європейські, північноамериканські та японські компанії залишають Росію, вплив на російських споживачів мінімальний, хоча час доставки може бути довшим, а деякі товари дорожчими.

Основна зміна стосувалася маршрутів постачання, але продукти залишаються доступними як онлайн, так і в магазинах. Росіянам лише потрібно знати, де їх можна знайти.

Важливо те, що переважна більшість відповідних товарів не підпадає під санкції, і ці транскордонні потоки є законними. І Москва їх із задоволенням пропускає, яким би шляхом вони не йшли.

Постійна доступність брендів показує, перед якими труднощами постають компанії, контролюючи ланцюги поставок під час виходу з ринку.

Власник Zara Inditex закрив свої 502 російські магазини після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Згодом ці магазини продали Daher Group, що базується в ОАЕ.

Тепер дрібномасштабний імпорт і онлайн-продавці підтримують їх життя, показав огляд Reuters шести великих онлайн-ринків і розмови з низкою покупців і продавців.

32-річна Альбіна минулого літа взяла порожню валізу в Мінськ і повернулася через 24 години з одягом брендів Inditex Zara, Bershka і Massimo Dutti на суму 33 000 рублів ($442) для себе та друзів.

Хоча більшість західних брендів, які припинили діяльність у Росії, також вийшли з Білорусі Inditex цього не зробив. Компанія не відповіла на запитання про це.

Альбіна розповіла Reuters, що також купувала одяг у Парижі та Дубаї та користувалася мережею онлайн-продавців.

“Є сторінки в Instagram, Telegram, є дівчата, яких я знаю, які переїхали жити в Європу, або Стамбул, або Дубай. Вони збирають замовлення, скажімо, у Стамбулі, вони беруть 15%-30% (як комісію), потім доставляють їх сюди, і ви платите за доставку”, — сказала вона.

Сильний торішній рубль і слабка турецька ліра зіграли на руку російським споживачам.

Динаміка курсу валют частково спричинила семиразове збільшення поставок із Туреччини CDEK Forward, службою доставки з іноземних сайтів електронної комерції, повідомила Reuters її директор з маркетингу Дінара Ісмаїлова.

“Як тільки бренди сказали, що йдуть, почалася якась паніка, різко зросла кількість обсягів і замовлень”, — сказала Ісмаїлова.

Займаючись невеликими приватними поставками, обіг CDEK Forward минулого року подвоївся в грошовому еквіваленті, при цьому 80% припадає на одяг, а товарний обіг зріс втричі.

“Це можна порівняти з тим, якби ви особисто пішли в магазин Zara в Нью-Йорку, купили там щось і відправили друзям у Москву”, — сказала Ісмаїлова.

Коли ланцюжки постачання розпалися, Росія легалізувала так званий паралельний імпорт, дозволяючи роздрібним торговцям завозити товари з-за кордону без дозволу власника торгової марки.

На сайтах електронної комерції продається широкий асортимент імпортних товарів, і продавці часто рекламують, що привозять товари з-за кордону.

Лідер ринку Wildberries продає старі запаси брендів Inditex і має майже 17 000 товарів у своєму каталозі Zara. Джерело, близьке до Inditex, повідомило, що це були розмитнені запаси, які були в Росії, коли компанія призупинила там діяльність.

У Wildberries не відповіли на запит про коментар.

Одним із поширених західних продуктів, які продають Wildberries та її аналоги Ozon (OZON.O) і Yandex Market, є Coca-Cola, яку часто рекламують як імпортну, щоб покупці знали, що це оригінал.

У той час як Coca-Cola Co (K.N) припинила виробництво та продаж напоїв у Росії торік, інші країни імпортували їх. На етикетках на банках і пляшках було вказано, що вони прибули з Європи, Казахстану, Узбекистану та Китаю.

Однією з примх цієї домовленості є те, що ціни відрізняються. В одному московському супермаркеті продавалися три банки Coca-Cola за трьома різними цінами, привезені з Данії, Польщі та Великої Британії відповідно .

Старший співробітник великого роздрібного продавця пояснив, як компанії адаптувалися.

“Були швидко встановлені контакти та підписані нові контракти з новими партнерами, запущені нові грошові потоки та логістичні ланцюжки поставок з турецькими, польськими та казахстанськими компаніями”, – сказав він на умовах анонімності.

“Однак, як завжди, більше за ці нові незручності платить покупець”, – додала працівниця.

У міру розробки нових маршрутів додаткова логістика, транспортні витрати та витрати на масштабування впадуть, і хоча торгівля залишається відносно неефективною, ці нові відносини залишаться тут, як сказав Рам Бен Ціон, генеральний директор платформи цифрової перевірки Publican.

“Механізми паралельного імпорту були консолідовані та розширені, а це означає, що майже все доступно і буде доступним у майбутньому»” — сказав Бен Ціон, вказуючи на черги вантажівок на кордоні та нові організації, що виникають у сусідніх країнах.

“Coca Cola може легко помітити “сплеск попиту” з боку сусідніх з Росією країн, звідки надходить більшість паралельного імпорту. Це не в їхніх інтересах щось з цим робити”, – сказав Бен Ціон.

“Дружні” країни, які не вводять санкції, нарощували експорт до Росії, свідчать дані їх торгівлі. Сама Росія перестала оприлюднювати такі цифри.

Торік китайсько-російська торгівля досягла рекордних 186 мільярдів доларів, у той час, як експорт Туреччини до Росії підскочив на 61,8% до 9,34 мільярда доларів, а експорт Казахстану – на 25,1% до 8,78 мільярда доларів.

Однак неофіційні маршрути постачання можуть призвести до того, що в Росію надходить більше товарів низької якості, оскільки регулятори втрачають нагляд, сказав Бен Ціон.

Деякі бренди роками борються з копіями та несанкціонованим імпортом. Тим часом російські конкуренти Coca-Cola збільшили розливні потужності та випустили нові напої Cola.

Шведський меблевий гігант IKEA продав свої акції Яндекс Маркету, відділу електронної комерції технологічного гіганта Яндекса (YNDX.O), коли покинув Росію.

Власник бренду IKEA Inter IKEA Group заявив, що продав решту запасів за нерозголошену суму Яндексу, оскільки зменшив IKEA Retail Russia.

Яндекс Маркет зазначив, що завдяки цьому постачальники, які раніше продавали товари через магазини ІКЕА, безпосередньо контактують із клієнтами.

Але колишні постачальники також готові продавати дещо модифіковані речі IKEA під іншими назвами. Один вже рекламує комплект постільної білизни під назвою “ARUA” (аналог IKEA BERGPALM).

Попри те, що для російських компаній відкриваються нові можливості, прив’язаність до західних брендів може перешкодити зусиллям щодо збільшення місцевого виробництва.