Американка Кеті Постен знайшла на лобовому склі свого автомобіля чорно-біле фото – скоро воно повернеться до власників.

Про це пише американське видання AP.

На фото, яке знайшла Кеті Постен, жінка в смугастому сарафані та хустці, яка тримає маленького хлопчика на колінах. На звороті було написано: “Герті Свацелл і Джей Ді Своцелл 1942”. Жінка опублікувала ці дані у соцмережах Facebook і Twitter, попросивши допомогти знайти її власників.

Багато людей поділилися цим у Facebook. Хтось натрапив на людину, яка дружить з людиною з таким же прізвищем – і позначили його. Цим чоловіком був Коул Своцелл, який прокоментував, що фотографія належить членам сім’ї в Доусон-Спрінгс, штат Кентуккі. Це місто знаходиться майже за 209 кілометрів від Нью-Олбані по прямій, і за 269 кілометрів шляху на авто.

Доусон-Спрінгс постраждало від торнадо – як стверджують очевидці, місто зрівнялося з землею. Ймовірно, фото винесло вихором зі зруйнованого будинку.

Постен не одна знайшла сімейні та шкільні фотографії, які подолали десятки кілометрів разом з торнадо. Після шторму була створена група у Facebook, де люди публікують фотографії та інші предмети, які розкидало після торнадо, в надії знайти їх власників.

Жінка планує повернути фотографію родині Сватцелл десь цього тижня.