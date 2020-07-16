Сьогодні у Верховній Раді України відбулося урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет нашої країни. У ньому взяли участь перші особи держави.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Засідання розпочалося о 16:00.

На ньому були присутні: президент України Володимир Зеленський, нардепи першого і дев’ятого скликань, керівництво ВР, в тому числі спікер Дмитро Разумков, голови Ради попередніх скликань, колишні президенти України Леонід Кравчук, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, члени Кабінету Міністрів, генпрокурор Ірина Венедіктова, керівники судової гілки влади, глави дипломатичних представництв, представники ЗМІ та інші.

Перед початком засідання його учасники фотографувалися в залі Ради і обіймалися, вітаючи один одного:

Після того, як засідання стартувало, воїн Почесної варти вніс до зали засідань Декларацію про державний суверенітет України. А хор виконав Державний Гімн України.

Крім того, на екранах в залі продемонстрували відеозаписи історичних подій, пов’язаних із ухваленням Декларації.

Після цього слово взяв Володимир Зеленський. Він зазначив, що Декларацію про державний суверенітет “підтримали 355 народних депутатів – з різних куточків нашої рідної України, з різних партій, з різними поглядами, але – з єдиною метою”.

“Зверніть увагу, ніхто не “завалював” декларацію, пропонуючи вісім тисяч правок. Ніхто не намагався заблокувати її постановами. Ніхто не намагався “збити” її через Конституційний Суд. Ухвалення декларації – це акт неймовірного єднання політиків заради волі народу та великої державної мети” , – заявив глава держави, натякаючи на те, як зараз нардепи ВР ухвалюють ті чи інші законопроєкти.

Зеленський також нагадав, що Україна вже шостий рік захищає свій суверенітет від російської агресії і робить “все для настання такого бажаного миру”, “де державний суверенітет буде панувати в реальності, а не на папері”.

У зв’язку з цим президент закликав до єдності.

“Так. Ми втратили частину території. Ми втратили своїх людей. І, на жаль, ми не можемо повернути загиблих. Але повинні повернути всі свої території. Повернути віру в правду і справедливість. Щоб те, заради чого загинули наші герої, ніколи не виявилось марним. Я переконаний, що шанс досягти цього у нас, українців, є тільки в одному випадку – якщо всі ми об’єднаємося. Так само, як і 30 років тому… Годі сварок та розбрату. Годі маніпуляцій та політичних ігрищ. Годі ділити українців та ділитися самим. На владу чи опозицію, лівих або правих, червоних або синіх. Потрібно перестати бути політиками. Час стати державними діячами. Людьми, що мають не великий апетит, а велику мрію. Про єдину, сильну й непереможну Україну”, – наголосив Зеленський.

Надалі з трибуни ВР виступив спікер Дмитро Разумков. Він зазначив, що Декларація про суверенітет заклала принципи, на яких будувалася і будується наша країна: демократія, пріоритетність прав і свобод людини, свобода слова і віросповідання, верховенство права і закону, самостійність і незалежність державних рішень, народ як єдине джерело влади в державі, мирне співіснування і культурний розвиток усіх національностей.

“Ці принципи були закріплені в Конституції і є базою для всіх законів України. Вони залишаються актуальними і сьогодні”, – наголосив Разумков.

Виступив перед присутніми і перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Він закликав політиків “припинити розхитування маховика ворожнечі в суспільстві і самій Верховній Раді”.

“Ми не маємо права, маючи велику історію, великий народ, велику волю і силу, навіть думати про те, щоб хтось виконував щодо нас роль “училок” або втручався в наші внутрішні справи… Єдине, чого ми не можемо ніколи ні за яких умов допустити, – радитися з недругами і ворогами. Тому що це принижує нас і робить кожного, хто це допускає, нікчемним, дрібним і дуже маленьким”, – заявив також Кравчук.

А народний депутат Верховної Ради I-IV скликань Ігор Юхновський звернувся до президента Володимира Зеленського та закликав його “не дозволити знижувати авторитет попередніх президентів”. Крім того, він закликав президента зберегти українську мову і державність.

“Державність української мови – це основа української держави. Зараз хто проти цього – є державним злочинцем”, – наголосив Юхновський.

У залі засідань ВР також прозвучали виступи прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, нардепа першого, другого, третього, четвертого, сьомого, восьмого і дев’ятого скликань Юлія Іоффе, нардепа першого, другого, четвертого, шостого, сьомого, восьмого та дев’ятого скликань Сергія Соболєва, віце-спікера Ради Олени Кондратюк.

Варто зазначити, що сьогодні вранці з нагоди річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України керівництво Парламенту, голови комітетів, фракцій і груп взяли участь у церемонії підняття Державного прапора.

Церемонія була проведена Почесною вартою Національної гвардії.