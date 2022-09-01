Інформацію зібрали #Букви.
Після 23 години 7 березня російські війська завдали авіаударів по житлових районах у Сумах. Окупанти зруйнували десятки будинків та призвели до загибелі 22 людей. Серед них були троє дітей — Артем, Єгор та Кирило. Разом з ними було вбито їхню родину, а саме тата, мати та бабусю.
“Можна вибачити зруйнований будинок, але не можна вибачити відібране життя”, — писала родичка Анна Прийменко.
У березні родина Прийменко планувала евакуюватися. На жаль, коли їхні валізи вже були зібрані, бомба впала на їхній будинок. Родина чекала “зеленого коридору”, аби виїхати із небезпечної території.
“До школи не пішли старший племінник Артем -у 10-й клас, середній Єгор — 5 клас і найменший Кірюша – у перший клас”, — зазначила родичка.
Анна Прийменко втратила у війну трьох племінників. Наймолодшому з них 30 серпня мало виповнитися шість років та початися шкільне життя, бо на момент трагедії Кирило був ще у дитячому садочку.
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