1 вересня до школи мали піти чемпіон України з самбо Артем Прийменко разом з братами Єгором та Кирилом. Утім, російські окупаційні війська у березні вбили дітей разом з їхньою родиною.

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Після 23 години 7 березня російські війська завдали авіаударів по житлових районах у Сумах. Окупанти зруйнували десятки будинків та призвели до загибелі 22 людей. Серед них були троє дітей — Артем, Єгор та Кирило. Разом з ними було вбито їхню родину, а саме тата, мати та бабусю.

“Можна вибачити зруйнований будинок, але не можна вибачити відібране життя”, — писала родичка Анна Прийменко.

У березні родина Прийменко планувала евакуюватися. На жаль, коли їхні валізи вже були зібрані, бомба впала на їхній будинок. Родина чекала “зеленого коридору”, аби виїхати із небезпечної території.

“До школи не пішли старший племінник Артем -у 10-й клас, середній Єгор — 5 клас і найменший Кірюша – у перший клас”, — зазначила родичка.

Анна Прийменко втратила у війну трьох племінників. Наймолодшому з них 30 серпня мало виповнитися шість років та початися шкільне життя, бо на момент трагедії Кирило був ще у дитячому садочку.

“1 вересня ти б пішов у садочок і, як завжди, з хризантемами, які росли і прикрашали ваше затишне подвір’я, як обов’язковий ритуал зробили б фото на пам’ять, але страшна війна, російські істоти, відібрали твоє життя і життя всієї сім’ї”, — додала Анна Прийменко.

Артем Прийменко був неодноразовим чемпіоном України з самбо. 31 травня юнаку мало б виповнитися 16 років. Середній брат, Єгор теж займався самбо, але через коронавірус йому тимчасово заборонили тренуватися.