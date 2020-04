Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Трамп заявив, що прийняв таке рішення після того, як дізнався, що стан його колеги погіршився.

“Я був засмучений, що його перевели у відділення інтенсивної терапії. Всі американці моляться про його здоров’я. Він справжній хороший друг … Я попросив дві провідні компанії зв’язатися з Лондоном негайно. І вони вже відбули в Лондон … Подивимося, чи зможемо ми допомогти. Ми вже контактували з усіма лікарями Бориса Джонсона. Подивимося, що буде далі”, – сказав Трамп.

Трамп тільки сказав, що мова йде про “складний, інноваційний метод” лікування.

Президент Володимир Зеленський в Twitter побажав госпіталізованому в реанімацію через коронавірус Джонсону подолати хворобу.

“Разом з усіма британцями бажаємо Борису Джонсону боротися і перемогти, молимося за його здоров’я”, – написав він.

Together with all Brits we wish @BorisJohnson to fight and to win, we pray for his health

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020