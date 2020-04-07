Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.
Трамп заявив, що прийняв таке рішення після того, як дізнався, що стан його колеги погіршився.
“Я був засмучений, що його перевели у відділення інтенсивної терапії. Всі американці моляться про його здоров’я. Він справжній хороший друг … Я попросив дві провідні компанії зв’язатися з Лондоном негайно. І вони вже відбули в Лондон … Подивимося, чи зможемо ми допомогти. Ми вже контактували з усіма лікарями Бориса Джонсона. Подивимося, що буде далі”, – сказав Трамп.
Трамп тільки сказав, що мова йде про “складний, інноваційний метод” лікування.
Президент Володимир Зеленський в Twitter побажав госпіталізованому в реанімацію через коронавірус Джонсону подолати хворобу.
“Разом з усіма британцями бажаємо Борису Джонсону боротися і перемогти, молимося за його здоров’я”, – написав він.
Together with all Brits we wish @BorisJohnson to fight and to win, we pray for his health
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020
- Зазначимо, станом на вечір 6 квітня в Великій Британії 48,5 тисяч осіб захворіли COVID-19. З них 4 943 людей загинули, ще 229 — одужали.
- 27 березня стало відомо, що коронавірусом заразився прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Глава уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.
- 5 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.