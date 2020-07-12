Президент США Дональда Трамп і ексвіце-президент Джо Байден виграли попередні вибори партій в Луїзіані, які відкладалися два рази через епідемію COVID-19.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

У суботу, 11 липня, в штаті Луїзіана відбулися внутрішньопартійні вибори — праймеріз. За їх підсумками і діючий президент Дональд Трамп, і колишній віце-президент Джо Байден виграли праймеріз своїх партій.

Зазначається, що у Трампа не було реальних конкурентів, в той час як Байден зіткнувся з 13 іншими опонентами-демократами.

Праймеріз в Луїзіані — одні з останніх президентських праймеріз в США. Вони мали відбутися 4 квітня, однак дата їх проведення була перенесена двічі. Загалом результати внутрішньопартійних виборів в цьому штаті стали несуттєвими для відбору кандидатів.

Як відомо, вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року.