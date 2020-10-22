Трамп, який активно бореться з Китаєм, заплатив у цій країні більше податків, ніж у США — NYT

Президент США Дональд Трамп, який веде активну боротьбу з Китаєм, впродовж кількох років намагався побудувати там бізнес та заплатив податків значно більше, ніж у Сполучених Штатах.

Про це йдеться у розслідуванні американської газети The New York Times.

Згідно з аналізом податкових документів президента, отриманих The New York Times, Китай, з яким так жваво веде боротьбу Дональд Трамп, є однією з трьох іноземних держав (разом з Великою Британією та Ірландією), у яких він має банківський рахунок. Раніше про цей рахунок не повідомлялося.

Також відомо, що Трамп понад 10 років без успіху намагався реалізовувати проєкти в Китаї та навіть він був керівником офісу там, коли балотувався у президенти у 2015 році.

Крім того, його бізнес сплатив у Китаї податків в рази більше, ніж американський.

Чим Трамп займався в Китаї?

Китайський рахунок Трампа контролюється компанією Trump International Hotels Management LLC, якою, згідно з податковою документацією, у Китаї сплачено 188 561 долар США з 2013 по 2015 рік. Примітно, що одночасно Trump International Hotels Management звітувала лише про кілька тисяч доларів доходу в Китаї.

В США ж, нагадаємо, Трамп не платив або не доплачував податок на прибуток протягом 11 років. У 2016 – 2017 роках Трамп заплатив лише 750 доларів податків.

У відповідь на запитання газети The Times Алан Гартен, адвокат організації Трампа, заявив, що компанія “відкрила рахунок у китайському банку, у якого є офіси в США, для сплати місцевих податків”, пов’язаних зі спробами вести бізнес там.

За його словами, компанія відкрила рахунок після створення офісу в Китаї, який мав займатися “вивченням потенціалу готельних угод в Азії”.

“Жодних угод, операцій та інших видів підприємницької діяльності ніколи не було здійснено, і з 2015 року офіс залишався неактивним. Хоча банківський рахунок залишається відкритим, він ніколи не використовувався для будь-яких інших цілей”, — запевнив Гартен.

Гартен не назвав банк у Китаї, де ведеться рахунок. Однак відомо, що до 2019 року найбільший підконтрольний державі банк Китаю на вигідних умовах орендував три поверхи в Trump Tower.

Як і у випадку з Росією, у Китаї Трамп шукав можливості укладення угод щодо будівництва готелів та веж. Перші його спроби співпрацювати з Китаєм почалися у 2006 році — тоді він подавав заявки на реєстрацію торговельних марок у Гонконзі та на материку.

Уряд Китаю схвалив чимало таких заявок (зокрема, і від дочки президента Іванки Трампа) вже після того, як Дональд став президентом.

У 2008 році пан Трамп розпочав проєкт офісної вежі в Гуанчжоу, проте тоді будівництво так і не розпочалося. У 2012 Трамп відкрив офіс у Шанхаї. Податкова інформація THC China Development LLC, пов’язаної з Китаєм компанії Трампа, того ж року списала на відрядження, судові витрати та офісні витрати 84 тисячі доларів.

Після відкриття офісу справи пішли угору. У 2016 році, за інформацією France-Presse, Трамп вів перемовини з найбільшим в Китаї підконтрольним уряду підприємством країни — Державною мережевою корпорацією. Йшлося про отримання ліцензії та вихід на ринок Пекіну.

Коли президентська кампанія вже розпочалася, Трамп продовжував процес укладання угоди з підприємством. Але потім Державну мережеву корпорацію викрили у корупції та від угоди відмовилися.

З податкових записів важко точно визначити, скільки саме грошей витратив Трамп, намагаючись побудувати бізнес у Китаї. Записи показують, що він інвестував щонайменше 192 тисяч доларів у п’ять невеликих компаній. Але вони не керували проєктами Трампа, цим займалася Trump International Hotels Management — та, яка що мала китайський банківський рахунок.

Trump International Hotels Management володіє THC China Development, але також бере участь в управлінні іншими об’єктами Трампа по всьому світу. З її податкових записів неможливо визначити, яка частина її фінансової діяльності пов’язана з Китаєм.

У 2017 році компанія повідомила про надзвичайно великий стрибок доходів — близько 17,5 мільйона доларів, що більше, ніж за попередні п’ять років разом. Це супроводжувалося виведенням Трампом 15,1 мільйона доларів з рахунку капіталу компанії.

Паралельно з цим Трамп активно залучав китайських інвесторів до придбання його нерухомості в інших країнах.

Під час кампанії Трампа 2016 року фірма, яка контролюється китайською парою з Ванкувера, придбала 11 об’єктів за 3,1 млн доларів у башті в Лас-Вегасі, у якій Трамп є співвласником казино.

Проєкт у Ванкувері будувала канадська фірма, контрольована родиною одного з найбагатших людей Малайзії, Тоні Тіа Те Кіана, який управляє готелями у Китаї.

Невдовзі після перемоги на виборах 2016 року пан Трамп повідомив, що продав пентхаус в одній зі своїх будівель на Манхеттені за 15,8 мільйона доларів китайсько-американській бізнес-леді Сяо Янь Чень. Вона придбала блок, який раніше займала Іванка Трамп та її чоловік, Джаред Кушнер. Чень керує міжнародною консалтинговою фірмою і, як повідомляється, має високі зв’язки з урядовою та політичною елітою в Китаї.

Попри це все, Трамп активно використовує критику Китаю як елемент своєю президентської кампанії цього року. Це стосується широкого кола питань — від торгової війни до питань походження коронавірусу.

В тому ж ключі кампанія Трампа намагалася зобразити пана Байдена як “маріонетку” Китаю, що бувши віцепрезидентом, недооцінив загрози з боку цією держави. Ще один привод для нападок — син Байдена, Хантер, який мав ділові відносини в Китаї.