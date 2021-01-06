Прессекретар Білого дому заявила, що президент США Дональд Трамп доручив Національній гвардії та іншим "федеральним службам захисту" надати допомогу в реагуванні на бунтівників у Капітолію США.

Про це вона написала в Twitter.

“За наказом президента Трампа Національна гвардія рухається вперед [до Капітолію] разом з іншими федеральними службами охорони. Ми підтримуємо заклик президента Трампа не проявляти насильства і зберігати мир”, – написала вона.

За словами Кларка Мерсера, начальника штабу губернатора Ральфа Нортама, Вірджинія направляє 200 державних солдатів і мобілізує підрозділ національної гвардії для придушення ситуації в Капітолії США.