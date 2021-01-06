Про це вона написала в Twitter.
“За наказом президента Трампа Національна гвардія рухається вперед [до Капітолію] разом з іншими федеральними службами охорони. Ми підтримуємо заклик президента Трампа не проявляти насильства і зберігати мир”, – написала вона.
За словами Кларка Мерсера, начальника штабу губернатора Ральфа Нортама, Вірджинія направляє 200 державних солдатів і мобілізує підрозділ національної гвардії для придушення ситуації в Капітолії США.
- Сьогодні у Конгресі США мають підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Цей процес відбувається кожні чотири роки й зазвичай має суто церемоніальний характер. Однак не цього разу.
- Прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Капітолію, де відбувалося засідання з затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента.