Реакцію користувачів соціальної мережі можна почитати в коментарях до публікації Трампа на його сторінці в Twitter, в якій він написав “THE LONE WARRIOR“ (самотній воїн).
Зокрема, в коментарях Трампа називали “самотнім ідіотом“ і “самотнім зрадником“.
Також президента звинуватили в расизмі.
Користувачі нагадували Трампу, що його основною битвою була битва з коронавірусом, в якій він проявив себе як “найгірший воїн всіх віків“.
Крім того, президенту США також нагадали про те, що він ніколи не був на війні, а в молодості уникнув служби в армії під час війни у В’єтнамі.
Також Трампу написали в коментарях про те, що під час недавніх протестів перед Білим домом він переховувався в спеціальному бункері.
- Раніше ексрадник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон опублікував свої мемуари. #Букви розповідали, чим поділився Болтон.
- Дональд Трамп заявляв, що якщо його ексрадник Джон Болтон опублікує мемуари, то буде притягнутий до кримінальної відповідальності.