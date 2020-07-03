Користувачі нагадували Трампу , що його основною битвою була битва з коронавірусом , в якій він проявив себе як “ найгірший воїн всіх віків “ .

Користувачі нагадували Трампу , що його основною битвою була битва з коронавірусом , в якій він проявив себе як “ найгірший воїн всіх віків “ .