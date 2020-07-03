Реакцію користувачів соціальної мережі можна почитати в коментарях до публікації Трампа на його сторінці в Twitter, в якій він написав THE LONE WARRIOR (самотній воїн).

Зокрема, в коментарях Трампа називали самотнім ідіотом і самотнім зрадником.

Також президента звинуватили в расизмі.

Користувачі нагадували Трампу, що його основною битвою була битва з коронавірусом, в якій він проявив себе як найгірший воїн всіх віків.

Крім того, президенту США також нагадали про те, що він ніколи не був на війні, а в молодості уникнув служби в армії під час війни у В’єтнамі.

Також Трампу написали в коментарях про те, що під час недавніх протестів перед Білим домом він переховувався в спеціальному бункері.

  • Раніше ексрадник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон опублікував свої мемуари. #Букви розповідали, чим поділився Болтон.
  • Дональд Трамп заявляв, що якщо його ексрадник Джон Болтон опублікує мемуари, то буде притягнутий до кримінальної відповідальності.