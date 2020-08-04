Про це повідомляє The New York Times.
Застосунок може купити Microsoft або будь-яка інша “дуже американська” компанія.
“Ми встановили дату – приблизно 15 вересня, застосунок TikTok тоді припинить роботу в США. Але якщо Microsoft або хто-небудь ще його купить, то це було б цікаво”, – сказав американський президент.
Також Трамп додав, що частина коштів від продажу застосунку повинна піти в бюджет США.
ДОВІДКА. TikTok – сервіс для створення і перегляду коротких відео, що належить пекінській компанії ByteDance. Є провідною відеоплатформою для коротких відео в Китаї і стає все більш популярним в інших країнах. Представництва TikTok знаходяться в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні, Дубаї, Мумбаї, Джакарті, Сеулі і Токіо.
- Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що влада розглядає можливість ввести заборону на застосунки китайських соцмереж, включно з TikTok.
- Федеральним службовцям США заборонять використовувати китайський мобільний додаток TikTok на пристроях, виданих урядом.