Президент США Дональд Трамп заявив, що застосунок TikTok в країні заборонять до 15 вересня. Але цього можна буде уникнути, якщо китайська компанія-розробник передасть всі права США.

Про це повідомляє The New York Times.

Застосунок може купити Microsoft або будь-яка інша “дуже американська” компанія.

“Ми встановили дату – приблизно 15 вересня, застосунок TikTok тоді припинить роботу в США. Але якщо Microsoft або хто-небудь ще його купить, то це було б цікаво”, – сказав американський президент.

Також Трамп додав, що частина коштів від продажу застосунку повинна піти в бюджет США.

ДОВІДКА. TikTok – сервіс для створення і перегляду коротких відео, що належить пекінській компанії ByteDance. Є провідною відеоплатформою для коротких відео в Китаї і стає все більш популярним в інших країнах. Представництва TikTok знаходяться в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні, Дубаї, Мумбаї, Джакарті, Сеулі і Токіо.