Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається відновлювати переговори щодо торговельної угоди з Китаєм, щоб переглядати її умови.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп розповів, що в китайських ЗМІ з’явилася інформація про те, що урядові радники в Пекіні нібито наполягають на нових переговорах і перегляді деяких пунктів з першої фази договору, що робить його недійсним. У відповідь американський президент сказав, що таких переговорів не буде.

У січні Трамп заявляв, що готовий відмовитися від торговельної угоди. Тепер він вимагає від Пекіна відзвітувати, чи виконав Китай вимогу про масове збільшення закупівель американських товарів.

“Мені це не цікаво. Ми підписали угоду. Я теж це чув, вони хотіли б відновити торговельні переговори, щоб зробити договір більш вигідним для себе”, – обурився Трамп чуткам про нові потенційних переговори.

Через кілька годин після такої заяви Трампа китайські імпортери купили майже 240 тисяч тонн американської сої, а також сказали, що це лише початок “масової закупівлі”.

Згідно торговельної угоди, Пекін ще в січні зобов’язаний був розпочати закупівлю американських товарів на не менше, ніж 200 мільярдів доларів. Товари повинні були надходити в Китай протягом двох років. У відповідь Вашингтон обіцяв поетапно послаблювати підвищення тарифів щодо китайських товарів.

Кліт Віллемс, колишній торговий радник Білого дому, який брав активну участь в переговорах між США і Китаєм, сказав, що Китай виконав більшість структурних положень в рамках “Фази 1” угоди, включаючи нові правила щодо захисту інтелектуальної власності.

З 10 травня мита на китайські товари зросли на 200 мільярдів доларів. Коментуючи таке рішення, президент Трамп відзначав, що незважаючи на підвищення мит до 25%, США і Китай продовжують конструктивний діалог знаходити власні шляхи розв’язання щодо введення нових мит.

1 вересня, США та Китай почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. О 7 ранку за київським часом почали діяти китайські мита в розмірі 5% на поставки сирої нафти. Також, нові мита в розмірі 5% ввели на поставки соєвих бобів і багато інших американських товарів, загальна вартість яких склала більше 75 мільярдів доларів. У США підвищили мита на імпортні товари з Китаю. Підвищення мит торкнеться товарів більш ніж на 250 мільярдів доларів.