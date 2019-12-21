Президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни (NDAA), що передбачає військову допомогу для України в розмірі 300 мільйонів доларів, а також - санкції проти російських газопроводів.

Про це сказано в заяві Білого дому в Facebook.

“Це історичний день для американських збройних сил. Всього за кілька хвилин я з гордістю підпишу закон про найбільшу в історії інвестиції в військових США … Сьогодні також відзначається ще одне важливе досягнення, коли ми офіційно відкрили новий вид наших військових сил. Це дуже великий і важливий момент”, – заявив Трамп напередодні підписання.

Варто зазначити, що оборонний бюджет вводить санкції, не пов’язані з російським газопроводом “Північний потік-2” і “ТуркСтрім”, забороняючи військове співробітництво з Росією.

В оборонному бюджеті закладено $738 мільярдів на оборону.

Для військових тепер з’являться нові пільги. Зокрема, це 12 тижнів оплачуваної відпустки для військових по догляду за дітьми і підвищення їм зарплат.

Також в оборонному бюджеті передбачено створення космічних військ і будівництво стіни на південному кордоні.