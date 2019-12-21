Про це сказано в заяві Білого дому в Facebook.
“Це історичний день для американських збройних сил. Всього за кілька хвилин я з гордістю підпишу закон про найбільшу в історії інвестиції в військових США … Сьогодні також відзначається ще одне важливе досягнення, коли ми офіційно відкрили новий вид наших військових сил. Це дуже великий і важливий момент”, – заявив Трамп напередодні підписання.
Варто зазначити, що оборонний бюджет вводить санкції, не пов’язані з російським газопроводом “Північний потік-2” і “ТуркСтрім”, забороняючи військове співробітництво з Росією.
В оборонному бюджеті закладено $738 мільярдів на оборону.
Для військових тепер з’являться нові пільги. Зокрема, це 12 тижнів оплачуваної відпустки для військових по догляду за дітьми і підвищення їм зарплат.
Також в оборонному бюджеті передбачено створення космічних військ і будівництво стіни на південному кордоні.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції не зупинять будівництво “Північного потоку – 2”.
- 19 грудня Рада Європейського союзу продовжила ще на півроку економічні санкції проти Російської Федерації.