Після кількох тижнів масових протестів проти расизму та поліційної агресії президент США Дональда Трамп підписав указ про реформу правоохоронної системи.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

У вівторок, 16 червня, президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції, яка спрямована на “заохочення впровадження правоохоронними органами кращих практик захисту спільноти, якій вони служать”.

Указом передбачено, що генеральний прокурор Вільям Барр виділятиме грантові кошти тільки тим правоохоронним органам, які відповідають високим стандартам, “зокрема, щодо застосування сили і деескалації, з підтвердженням авторитетних незалежних органів”.

Перед підписанням указу американський лідер окреслив, що мається на увазі під “високими стандартами”, повідомляє Agence France-Presse.

“В рамках цього нового процесу атестації задушливі прийоми будуть заборонені, за винятком випадків, коли життя офіцера знаходиться під загрозою. Крім того, ми розглядаємо нову просунуту і потужну, менш смертоносну зброю, яке допоможе запобігти смертельним випадкам”, — пояснив Трамп.

Також указом передбачено введення загальнонаціональної бази даних про проступки поліціянтів, пов’язаних з надмірним застосування сили.

Крім того, відповідно до указу адміністрація Трампа має намір акцентувати увагу на проведенні навчальних програм для співробітників поліції і соціальних служб по роботі з інцидентами з психічно хворими, залежними і бездомними людьми. В указі йдеться і про те, що стосовно випадків неправомірних дій з боку поліції щодо представників афроамериканських громад правоохоронцям необхідно “подвоїти зусилля з оперативного розгляду”.

Раніше повідомлялося, що на тлі масових протестів проти расизму та поліційної агресії демократи внесли в Конгрес США законопроєкт, що передбачає значні обмеження повноважень поліції.

Трамп, коментуючи цей законопроєкт, заявив: “У цьому році було зареєстровано найнижче число злочинів в історії нашої країни, і тепер радикальні ліві демократи хочуть позбавити фінансування та відмовитися від нашої поліції”.