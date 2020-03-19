Президент США Дональд Трамп підписав закон про військове виробництво (Defense production act) у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це Трамп написав в Twitter.

Цей закон передбачає розширений контроль влади над цивільною економікою.

Таким чином, Трамп отримує надзвичайні повноваження, що дозволяють впливати на роботу підприємств, примушуючи їх розширювати виробництво і випускати життєво необхідні матеріали. Це стосується, в тому числі, виробництва медичних масок, які в дефіциті.

“Я підписав акт про оборонну промисловість для боротьби з китайським вірусом на випадок, якщо нам знадобиться використовувати його в гіршому випадку в майбутньому. Сподіваюся, в цьому не буде потреби”, – написав Трамп.

Варто зазначити, що закон про оборонну промисловість було прийнято в 1950 р, на початку війни на Корейському півострові. Президент, згідно з цим актом, має право примушувати бізнес до укладення та виконання контрактів для потреб оборони.

Трамп пояснив, що підписати закон необхідно для “боротьби з невидимим ворогом”.