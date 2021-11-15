Trump Organization досягла угоди про продаж свого дорогого готелю у Вашингтоні за 375 мільйонів доларів.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство BBC.

Згідно з запланованим продажем, Trump International буде перейменовано у Waldorf Astoria, і належатиме він групі Hilton. Покупців шукали з 2019 року.

Минулого місяця розслідування Конгресу США виявило, що готель втратив понад 70 мільйонів доларів під час каденції 45-го президент США Дональда Трампа. Хоч сам колишній президент заявляв, що готель за цей час заробив 150 мільйонів доларів.

У звіті також зазначено, що Трамп, схоже, “приховував потенційний конфлікт інтересів”, пов’язаний із його правом власності на готель та його ролями як кредитора та гаранта позик третьої сторони.

Готель стоїть менш ніж за півтора кілометра від Білого дому. У цій історичній будівлі віком понад 120 років раніше було поштове відділення. У 2012 році компанія Трампа отримала дозвіл на її реконструкцію, а вже у 2016 році готель почав приймати відвідувачів. Це відбулося за чотири місяці того, як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів.

Під час президентського строку Трампа готель став популярним серед республіканців, які відвідували місто. Але це також викликало суперечки. У 2018 році релігійні лідери закликали відкликати ліцензію на алкоголь, стверджуючи, що її власник “не є людиною з хорошим характером”.