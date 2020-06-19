Президент США Дональд Трамп заявив, що сценарій, при якому будуть повністю розірвані відносини з Китаєм - реальний.

Про це він написав у Twitter.

Він зробив таку заяву після того, як було підписано новий пакет санкцій відносно КНР.

“Можливо, я не до кінця прояснив, але в політиці США, звичайно, залишається варіант при різних умовах повністю порвати з Китаєм”, – написав Трамп.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Але користувачі не повірили словам Трампа, нагадавши йому в коментарях про те, що президент раніше просив лідера Китаю допомогти йому виграти в листопаді на виборах. Як відомо, таку інформацію в мемуарах розповів екс-радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.

За словами Болтона, це сталося на саміті Великої двадцятки (G-20).

Болтон стверджує, що був свідком розмови, коли Трамп прямо попросив китайського лідера допомогти йому отримати перемогу на президентських виборах в США.

“Після цього, абсолютно несподівано, він перевів розмову на майбутні в США вибори, наголосивши, що економічні можливості Китаю можуть вплинути на передвиборні кампанії, і попросивши Сі допомогти йому виграти. Він підкреслив важливу роль фермерів і вплив, яке може надати на результат виборів збільшення закупівель соєвих бобів і пшениці Китаєм”, – написав Болтон.

Він зробив акцент на тому, що Трамп “благав забезпечити йому перемогу” на виборах.

Болтон також зазначив, що йому важко згадати хоч одне рішення, прийняте Трампом під час його роботи в Білому домі, “яке не було обумовлено розрахунком на переобрання”.