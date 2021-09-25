45-й американський лідер Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься на президентський пост у 2024 році, якщо отримає якісь погані новини від свого лікаря.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

У Трампа запитали, що може завадити йому на шляху боротьби за президентське крісло.

“Ну, я не знаю… Я думаю, якісь погані новини від лікаря чи ще щось подібне…. Може статися все що завгодно, але я такий вдячний Богу за те, що зараз маю”, – сказав Трамп.

Зараз Трампу 75 років. До того, як американським лідером став Джо Байден, він був найстарішим президентом країни.

Про рішення балотуватися в президенти Трамп повідомив у своєму оточенні після того, як стало відомо про зниження рейтингу чинного американського президента Джо Байдена після виведення американських військ з Афганістану. Першим про плани Трампа розповів конгресмен від Республіканської партії Джим Джордан, якого називають одним з найактивніших прихильників експрезидента США.

“Так, мені відомо про це. Ми вчора розмовляли… Він майже готовий заявити про своє рішення після цього божевілля в Афганістані”, – сказав політик.

Ексречник Трампа Джейсон Міллер сказав, що Трамп збирається на вибори 2024 року із вірогідністю 99%.

“Я на 99% впевнений, що він братиме участь у виборах 2024 року… Ми якраз розмовляли з ним про це”, – розповів він.

Дані соціологічних опитувань свідчать про те, що в Трампа немає серйозних суперників на праймеріз Республіканської партії.

До цього в історії США був тільки один випадок, коли експрезидент знову балотувався на найвищий державний пост після того, як отримав поразку на виборах. Це президент Гровер Клівленд у 1892 році.

На час президентської кампанії 2024 року Трампу виповниться 78 років.