Американський президент Дональд Трамп зажадав від Палати представників негайно передати справу про імпічмент в Сенат для голосування.

Про це він написав у Twitter.

Напередодні спікер Палати представників Ненсі Пелосі не змогла сказати, коли будуть передані в Сенат звинувачення проти президента Дональда Трампа.

У відповідь Трамп заявив, що демократи не мають права диктувати Сенату, як буде проходити процедура. За його словами, це чергове порушення, адже раніше йому відмовилися надати “юристів і свідків”.

“Тепер вони хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес. Насправді у них нуль доказів, їх навіть не покажуть. Вони хочуть залишитися в стороні. Я вимагаю негайного початку процесу!” – написав Трамп.

У зв’язку з тим, що обвинувачення не були відправлені до Сенату в середу ввечері відразу після голосування, з’являються процедурні проблеми. Серед них: демократи не можуть надсилати обвинувальні статті зараз, тому що Сенат повинен був би прийняти їх в четвер, блокуючи розгляд інших питань, включаючи пакет витрат, який повинен бути прийнятий до кінця тижня, щоб уникнути “шатдауну уряду”.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.